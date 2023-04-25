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«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

  • 25/04/2023, 12:25
Президент Российской Федерации Владимир Путин, открывая пленарное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей в марте текущего года, отметил, что российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.

«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, конкурс журналистов СибирьПро долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики», – подчеркнул глава государства. Отечественные предприниматели могут воспользоваться уникальным шансом и занять ниши ушедших из России компаний. Создание новых производственных предприятий должно способствовать увеличению числа рабочих мест, дальнейшему снижению безработицы, повышению реальных доходов граждан.

«Новая модель экономического роста регионов округа подразумевает опору на ресурсную базу и инновации. Локомотивом изменений должны выступить наукоёмкие производства, широкое внедрение цифровых технологий, а также формирование новых логистических цепочек для стабильного экспорта сибирской продукции на рынки дружественных государств», – убежден полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В январе распоряжением Правительства России утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Её реализация предусматривает выход экономики регионов на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах, повышение роли частных инвесторов, местных социальных и предпринимательских инициатив в реализации новых инвестиционных проектов. Все это невозможно без формирования действенных инструментов получения обратной связи, одним из которых традиционно выступают средства массовой информации.

Победа в номинации «ЭкономикаПРО» XVIII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» присуждается за материал или серию материалов, посвященных достижению на территории региона округа приоритетных задач экономики. В журналистских работах может рассказываться об обеспечении технологического суверенитета России; создании новых и модернизации существующих производств, использовании инструмента промышленной ипотеки, исполнении инновационных проектов, развитии наукоемких отраслей экономики, а также привлечении капитала в быстрорастущие и высокотехнологичные виды бизнеса.

Кроме того, принимаются публикации о магистральных брендах, связанных с историей и развитием Сибири, о крупных сибирских предприятиях и товарах высшего качества, производимых в регионах округа. Традиционно допускаются публикации о мерах стимулирования частной инициативы, поддержке предпринимателей и самозанятых граждан; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, результаты которого приносят пользу не только его создателю, но и вносят вклад в развитие и благосостояние общества.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Фото предоставлено пресс-службой СибирьПро

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро Полпредство СФО конкур журналистов


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