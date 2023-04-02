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«Новосибирскэнергосбыт» получил 1,4 млрд рублей чистой прибыли

  • 02/04/2023, 18:02
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«Новосибирскэнерго» получил 1,4 млрд рублей чистой прибыли
Это на 436 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Выручка АО «Новосибирскэнергосбыт» в 2022 году сократилась до 48,060 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании (на 39,6 млн рублей по сравнению с 2021 годом). Себестоимость продаж в прошлом году, напротив, увеличилась на 932,2 млн рублей и составила 15,932 млрд рублей против 14,999 млрд рублей в 2021 году. Валовая прибыль в итоге составила 32,1 млрд рублей, что на 972,8 млн рублей меньше аналогичного показателя за 2021 год. Прибыль от продаж сократилась на 156,8 млн рублей и составила 2,619 млрд рублей.

— Финансовым результатом деятельности предприятия в 2022 году стала чистая прибыль в размере 1,4 млрд рублей, что на 436,6 млн рублей больше по сравнению с 2021 годом,— говорится в отчете.

Отмечается, что размер чистых активов предприятия на конец 2022 года по данным бухгалтерского отчета составил 1,6 млрд рублей. За 2022 год валюта баланса общества увеличилась на 0,17% или на 9,9 млн рублей.

— В 2022 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера, — говорится в документе.

АО «Новосибирскэнергосбыт» создано в 2006 году в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Новосибирскэнерго».  Компания обеспечивает энергоснабжение Новосибирска и Новосибирской области и входит в десятку крупнейших энергетических сбытовых компаний России. Основным видом деятельности компании является покупка и реализация электрической энергии потребителям (включая промышленные организации, население, электросетевые компании региона), оказание комплекса услуг по разработке энергосберегающих мероприятий. Уставной капитал — 160,6 млн рублей. Генеральный директор — Карэн Дашьян. Списочная численность персонала на 31 декабря 2022 года составляет 868 человек.

Фото: pixabay.com, pexels

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : чистая прибыль финансовая отчетность


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