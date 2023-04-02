Мэрия объявит конкурс по выбору инвестора для создания кафе в трамвае №13

В 2023 году будет со второй попытки запущен конкурс по реализации проекта кафе в салоне «Трамвая №13», символично установленного в прошлом году в сквере за зданием Тетра оперы и балета в центре Новосибирска. Через эту территорию пролегает действующее трамвайное кольцо. Прошлогодняя попытка привлечь инвестора на объект ввиду его специфичности, провалилась.

— Был проведён конкурс, — рассказывает заместитель мэра Анна Терешкова. — Объект — нестандартный. Мы хотели, чтобы работало кафе и рядом туалет, который возле кафе должен быть. В том году на конкурс никто не вышел. Было несколько предпринимателей, которые рассматривали этот проект. Но так как объект нестандартный, мы так и не нашли предпринимателя, который бы стал его реализовывать. Надеемся, что в этом году у нас получится, будем опять объявлять конкурс.

Напомним, что согласно прошлогоднему проекту благоустройства территории сквера за театром опера и балета предполагалось, помимо установки трамвая с кафе и туалетом, что в сквере будет обновлено трамвайное кольцо и обустроены пешеходные переходы через трамвайные пути, а также обустроена скейт-площадка. Планировалось также установить новые лавочки, урны и системы освещения, обновить тропинки и зелёные насаждения. Анонсировалось разделение самой территории сквера на несколько зон – это площадка ожидания туристического трамвая, зона с кафе и туалетом, а также рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Кроме того, шла речь о том, чтобы организовать ночной экскурсионный маршрут трамвая № 13.

Напомним, что трамвай 13-го маршрута является одним из неофициальный символов Новосибирска. Наиболее знаменитым в этом качестве трамвай стал ещё в начале прошлого десятилетия в результате появления в соцсетях сообщений о ДТП с его участием.

Ранее редакция рассказывала о том, какой ещё символ Новосибирска сейчас обсуждается.