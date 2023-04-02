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Мэрия объявит конкурс по выбору инвестора для создания кафе в трамвае №13

  • 02/04/2023, 16:02
Автор:
кафе в трамвае №13
В прошлом году желающих вложиться в этот проект, расположенный в центре города, не нашлось.

В 2023 году будет со второй попытки запущен конкурс по реализации проекта кафе в салоне «Трамвая №13», символично установленного в прошлом году в сквере за зданием Тетра оперы и балета в центре Новосибирска. Через эту территорию пролегает действующее трамвайное кольцо. Прошлогодняя попытка привлечь инвестора на объект ввиду его специфичности, провалилась.

Был проведён конкурс, рассказывает заместитель мэра Анна Терешкова. Объект нестандартный. Мы хотели, чтобы работало кафе и рядом туалет, который возле кафе должен быть. В том году на конкурс никто не вышел. Было несколько предпринимателей, которые рассматривали этот проект. Но так как объект нестандартный, мы так и не нашли предпринимателя, который бы стал его реализовывать. Надеемся, что в этом году у нас получится, будем опять объявлять конкурс.

Напомним, что согласно прошлогоднему проекту благоустройства территории сквера за театром опера и балета предполагалось, помимо установки трамвая с кафе и туалетом, что в сквере будет обновлено трамвайное кольцо и обустроены пешеходные переходы через трамвайные пути, а также обустроена скейт-площадка. Планировалось также установить новые лавочки, урны и системы освещения, обновить тропинки и зелёные насаждения. Анонсировалось разделение самой территории сквера на несколько зон – это площадка ожидания туристического трамвая, зона с кафе и туалетом, а также рекреационная, событийная, спортивно-развлекательная и досуговая зоны. Кроме того, шла речь о том, чтобы организовать ночной экскурсионный маршрут трамвая № 13.

Напомним, что трамвай 13-го маршрута является одним из неофициальный символов Новосибирска. Наиболее знаменитым в этом качестве трамвай стал ещё в начале прошлого десятилетия в результате появления в соцсетях сообщений о ДТП с его участием.

 

Ранее редакция рассказывала о том, какой ещё символ Новосибирска сейчас обсуждается.

Фото со страницы Анны Терешковой «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : трамвай №13 в Новосибирске кафе в трамвае №13 кафе в Новосибирске


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