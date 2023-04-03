Россиян могут обязать впускать в квартиры работников ресурсоснабжающих организаций

Минстрой РФ предложил обязать собственников частных домов и квартир впускать работников ресурсоснабжающих организаций (РСО), которые будут устанавливать и обслуживать умные счетчики, пишут «Известия».

Согласно документу, для граждан, которые будут повторно отказывать в допуске коммунальщикам, будет предусмотрена административная ответственность.

По словам директора ассоциации «Некоммерческое партнерство «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, в настоящее время в квартиру без согласия жильцов можно попасть только в случае аварийной ситуации. В остальных случаях работники должны получить разрешение через суд.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что недопуск работников ЖКХ в жилые помещения является глобальной проблемой. Однако перед проверкой должна соблюдаться четкая процедура уведомления жильцов.

Ранее редакция сообщала, что депутаты Госдумы предложили запретить мусоропроводы в новостройках.

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