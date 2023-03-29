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«Новосибирскэнергосбыт» получил кредитный рейтинг на уровне ruА

  • 29/03/2023, 12:35
энергетика
Агентство «Эксперт РА» впервые присвоило компании рейтинг кредитоспособности.

Первое место среди гарантирующих поставщиков РФ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании АО «Новосибирскэнергосбыт» на уровне ruА. Прогноз по рейтингу стабильный. Кредитный рейтинг присвоен компании впервые.

Отмечается, что компания является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона и занимает первое место (с 2012 года) среди гарантирующих поставщиков в РФ по показателям эффективности работы с клиентами, своевременному исполнению обязательств на оптовом рынке и показателям финансовой устойчивости.

— За 9 месяцев 2022 года объем оказанных услуг по отпуску электрической энергии составил 9,6 млрд кВт*ч (около 1,2% от объема электропотребления в России), что составляет более 95% доли рынка в регионе присутствия, значительную часть которых компания обслуживает онлайн, — уточнили в «Эксперт РА».

Компания обеспечила высокий уровень сбора денежных средств, сохраняя просроченную задолженность ниже среднерыночного уровня. Как отмечают в агентстве, собираемость платежей на уровне 100% обеспечена благодаря тому, что «Новосибирскэнергосбыт» полностью ушел от офисов по приему потребителей (до 2020 года было 40 офисов) и активно применяет такие методы для взыскания просроченной дебиторской задолженности, как отключение, взыскание через суд, лишение лицензии на деятельность и банкротство должника.

Финансовый профиль устойчив

Устойчивость бизнеса к внешним шокам агентство оценивает умеренно консервативно, отмечая, что спрос на электроэнергию в меньшей степени зависит от изменения тарифов и уровня цен на услуги, чем спрос на другие виды услуг и товаров. В агентстве уверены, что введение эталонного тарифа и цифровизация компании поддерживали ее устойчивый финансовый профиль.

Тем не менее «Эксперт РА» отмечает риск снижения платежеспособности населения на фоне продолжения экономического спада в 2023 году и риски переключения ряда промышленных потребителей на прямые договоры на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Это может негативно сказаться на операционной и финансовой деятельности компании, считают в агентстве.

Умеренно консервативно оцениваются агентством и барьеры для входа в отрасль. Отмечается, что вероятность появления нового конкурента минимальна из-за высоких требований со стороны регулятора для гарантирующего поставщика электроэнергии, а также социальной значимости и низкой маржинальности бизнеса. Фактор концентрации бизнеса оценивается агентством позитивно.

— Клиентская база компании диверсифицирована (с долей промышленных потребителей — около 23%, население — около 30%, сетевые компании — около 15% на ноябрь 2022 года), компания приобретает электроэнергию на оптовом рынке, исключая риски концентрации на поставщиках, что положительно влияет на итоговую оценку концентрации бизнеса, — уточнили в «Эксперт РА».

Давление на рейтинг

Показатели ликвидности компании оцениваются высоко, так как собственные денежные средства и операционный денежный поток значительно превышают обязательные расходы компании. Поддержку рейтингу оказывает отсутствие долговой нагрузки и планов по ее появлению в среднесрочной перспективе.

Тем не менее в агентстве отмечают невысокую оценку блока корпоративных рисков компании, что оказывает на рейтинг давление.

— Агентство отмечает отсутствие рисков, связанных с структурой собственности. Однако слабая организация корпоративного управления, низкая степень информационной транспарентности, обусловленная отсутствием отчетности по МСФО, оказывают давление на рейтинг. В компании выделено подразделение по управлению рисками, — указали в агентстве.

Напомним, в феврале текущего года, аналитиками «Контур.Фокус» был составлен рейтинг самых крупных компаний Новосибирска, основанный на показателях выручки предприятий за 2021 год. «Новосибирскэнергосбыт» возглавил топ-20 — с оборотом 48,1 млрд рублей и активами 5,77 млрд рублей.

АО «Новосибирскэнергосбыт» обеспечивает энергоснабжение Новосибирска и Новосибирской области и входит в десятку крупнейших энергетических сбытовых компаний России. Основным видом деятельности компании является покупка и реализация электрической энергии потребителям (включая промышленные организации, население, электросетевые компании региона), оказание комплекса услуг по разработке энергосберегающих мероприятий. По данным «РСБУ отчетности», активы компании на 30.09.2022 года составляли 6,0 млрд рублей, капитал — 1,9 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев 2022 года составила 34,5 млрд, чистая прибыль — 1,6 млрд рублей.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО Новосибирскэнергосбыт


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