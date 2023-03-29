Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники

— Наша компания приобрела «15 ЦАРЗ» в 2022 году, и сейчас мы восстанавливаем работу предприятия по профилю, а именно ремонт вооружения и военной техники (ВВТ). Первый гособоронзаказ получили в ноябре прошлого года, потом подписали еще прямой контракт с Минобороны РФ, сейчас прорабатываем новые. С Минпромторгом области на общественных началах мы принимали участие в подготовке мобилизованных, ремонтировали технику для СВО. Кроме того, приступаем к выполнению сервисного ремонта в зоне боевых действий, — сообщил редакции генеральный директор ООО «УК «114 Ремонтный Завод» Андрей Коротаев.

— Ранее завод в основном работал с «Уралами». Сейчас мы расширяем ассортиментный ряд, так как на вооружении в армии появилось много новой техники, в том числе на базе КАМАЗа. Докупаем необходимое оборудование, наращиваем компетенции для сервисного обслуживания и ремонта ВВТ, — говорит Коротаев. — У нас есть свой цех восстановления деталей. Благодаря оснащению пятикоординатными обрабатывающими центрами мы можем повторить изделия, которых нет в продаже.

На выполнение поставленных задач в рамках ГОЗ на предприятии настроены три цеха.

Еще в трех цехах, расположенных на предприятии, продолжают работать арендаторы. Речь идет о производстве сельхозтехники и оборудования, металлообрабатывающем производстве.

— В перспективе мы нацелены на создание на территории предприятия индустриального промышленного парка с уклоном в машиностроение. Сейчас занимаемся возвратом энергомощностей. Рассчитываем до конца 2022 года вернуть на площадку 2МВт электроэнергии. У нас есть вода и газ, — комментирует собеседник редакции. — Заводим на предприятие термическую обработку. Планируем, чтобы на территории парка в перспективе работали как можно больше видов обработки, так как это логистически удобно для нас и резидентов. Рассчитываем, что нам удастся наладить в рамках парка кооперационные связи.

В планах инвестора — строительство на территории завода еще одного цеха. Андрей Коротаев пояснил, что ранее на предприятии планировали возвести новое производственное помещение площадью 25 тысяч кв. м, но проект заморозили на уровне свайного поля. Новые собственники нашли проектировщика, который работал с этим объектом, и сейчас он изучает документацию. По оценке Коротаева, на строительство цеха потребуются около 600 млн рублей.

Напомним, ранее «15 ЦАРЗ» являлся одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредителем предприятия было Минобороны РФ (35,54 %), управляющая организация — АО «Спецремонт», УК — 1,8 млрд рублей. По данным Rusprofile, по итогам 2018 года выручка компании составляла 1,2 млрд рублей (+1,1 млрд за год), прибыль — -400 тысяч рублей (За год предприятие получило 240 млн прибыли, существенно сократив убытки — Ред.). Крупнейшими заказчиками предприятия были АО «Спецремонт» (116 млн), ФГКУ «Управление СибВО Войск Национальной Гвардии» (63 млн) и АО «172 ЦАРЗ» (10,8 млн). В конце 2018 года на предприятии было открыто конкурсное производство. В апреле 2021-го имущество завода выставили на торги.

Ранее редакция рассказывала о планах еще одной группы инвесторов создать промышленный парк с уклоном в оборонку.