В распредцентре «Ленты» в Новосибирске появится собственное производство

— В 2019 году мы запустили в ОАО «Промышленно-логистический центр» (ПЛП) вторую очередь распредцентра площадью 28 тысяч кв. м, что позволило нам практически удвоить объемы хранения. На территории РЦ также будет расположено собственное производство. Его мы планируем запустить в 3-4 квартале 2020 года, — рассказал в ходе пресс-тура директор сибирского распредцентра компании «Лента» Александр Ильиных.

На собственном производстве компании будет организован процесс дефростации рыбы, изготовление полуфабрикатов, которые будут поставляться в супермаркеты и гипермаркеты компании.

— Сейчас готовая продукция производится непосредственно в торговых комплексах компании. Запуск собственного производства в РЦ позволит нам расширить ассортимент, а также поставлять свежий товар на полки в короткие сроки, — поясняет Ильиных.

Сейчас распредцентр «Ленты» централизовал для работы с заморозкой порядка 50 поставщиков и продолжает наращивать количество партнеров. В сутки со второй очереди РЦ отгружаются около 10 тонн заморозки. При полной загрузке распредцентра и производства отгрузка составит до 100 тонн в день (заморозка, «кулинарка» и т.д.)

— Мы рассчитываем, что запуск производственного цеха позволит нам увеличить объем производства готовой продукции минимум на 5-6%, — прогнозирует дивизионный директор «Ленты» по Сибири Алексей Белоусов.

Сегодня с РЦ «Ленты» работают 750 поставщиков. Около 20% поставок осуществляют местные производители. По некоторым позициям (яйцо, куриное мясо, колбаса) их доля составляет 70-90%.

— В планах компании на 2020 год: увеличить количество поставщиков — примерно на 20%, а также создать в РЦ 100 новых рабочих мест. Сейчас в распредцентре работают около 600 сотрудников, — говорит старший региональный директор компании «Лента» в Сибири Анна Коробойникова.

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров считает, что расширение распредцентров крупных торговых компаний выгодно для сельхозпроизводителей региона.

— Наши товаропроизводители понимают, что для них это не только шанс войти в крупную торговую сеть со своей продукцией, но и осуществлять ее импорт в другие регионы России, а также на экспорт, — пояснил чиновник.

Общий объем инвестиций во вторую очередь распредцентра «Ленты» в Новосибирске составит 2,8 млрд рублей. Как уточнил Александр Ильиных, это собственные средства компании.

Новосибирский распредцентр работает на дивизион «Сибирь», охватывает территорию от Урала до Иркутска. Первая очередь РЦ площадью 39 тысяч кв. м запущена в 2013 году. Распредцентр обслуживает 118 торговых точек в регионах присутствия. Ежедневно из РЦ выходит 2,5 тысячи паллет, около 80 полных фур. В 2020 году компания планирует открыть в Сибири новые гипермаркеты и супермаркеты. В «Ленте» пока не раскрывают, в каких городах округа они появятся, заявляя, что это конфиденциальная информация.

Компания «Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны. Основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 249 гипермаркетами в 88 городах по всей России и 131 супермаркетом с общей торговой площадью 1,5 тысячи кв. м. В структуре компании 12 собственных распределительных центров.

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