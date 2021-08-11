«Новосибирскгражданстрой» построит школу в Центральном районе Новосибирска

По информации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, определен подрядчик для строительства нового здания школы № 54.

— Проведен открытый конкурс в электронной форме по выбору подрядной организации на выполнение комплекса работ по объекту «Здание школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе» на сумму 129,8 млн рублей, — сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — Победителем признано ЗАО РСУ-5 «Новосибирскгражданстрой».

Контрактом предусмотрен комплекс строительно-монтажных работ: разработка котлована, устройство фундаментов, возведение стен здания, перекрытий, лестничных маршей, остекление). Планируемый срок выполнения – 31 июля 2022 года.

Общая сметная стоимость строительства здания школы (в ценах на третий квартал 2019 года) составляет 443,34 млн рублей.

— В соответствии с поручением губернатора Новосибирской области ввод в эксплуатацию объекта установлен до сентября 2023 года, — уточнил Алексей Кондратьев.

Напомним, что предложение по шести концессионным школам мэрия Новосибирска направляла в феврале текущего года в госкорпорацию ВЭБ.РФ. В конце декабря прошлого года на брифинге зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский сообщил, что госкорпорация планирует вложить 85 млрд рублей в совместный с Министерством просвещения РФ проект по строительству школ на принципах государственно-частного партнерства в рамках национального проекта «Образование». Применительно к Новосибирску речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Ещё одним партнёром выступит группа компаний «Просвещения». Объём инвестиций составит 6,5 млрд. руб.