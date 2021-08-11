Производители молока готовятся повышать цены

Резерв исчерпан

— С апреля 2020 года мы не повышали цены на молоко и кисломолочную продукцию, то есть с начала пандемии. Тогда закрывались на карантин предприятия, рестораны, возникали сложности у дистрибьюторов — и мы приняли принципиальное решение: держать отпускные цены на свою продукцию. Мы оптимизировали внутренние затраты, сделали акцент на расширение списка партнеров. В частности, заключили договор с торговой сетью «Ярче», начали сотрудничать с вышедшим в Новосибирск «Самокатом». Мы приобрели автолавку и начали торговать продукцией в районах области. Вышли в другой регион — повезли молоко в сеть «Ашан» в Барнауле. Кроме того, у нас увеличилось поголовье и надои на одну фуражную корову, — перечисляет коммерческий директор ЗАО Племзавод «Ирмень» Павел Иваровский.

Мониторинг рынка показал, что цены на полках магазинов региона за этот период тоже не сильно изменились. Собеседник Infopro54 поясняет, что торговые сети были зажаты вилкой падения доходов населения и требованием федеральных контролирующих органов, административно сдерживающих инфляцию.

Региональный директор по Сибирскому региону «Сибирской Нивы» Сергей Ляхов также отмечает, что существенных скачков цены на сырое молоко в первом полугодии 2021 года в регионе не наблюдалось. До апреля цена составляла 31 руб./кг (везде — без НДС), к началу летнего периода цена опустилась до 28-30 руб./кг.

— Это стандартные сезонные колебания, связанные с ростом производства молока в регионе, — поясняет он. — «ЭкоНива» в этом году цены на свою продукцию не повышала. Наша компания как производитель полного цикла имеет ресурсы, чтобы сдерживать цены на молочную продукцию. Хотя в текущих условиях делать это становится все сложнее из-за роста цен на импортные составляющие, необходимые для производственных процессов, тарифов на перевозку продукции.

Председатель правления Союза производителей и переработчиков молока «Союзмолоко.Сибирь», председатель совета директоров холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко добавляет, что в этом году сезонных колебаний на рынке молока в Новосибирской области практически не было.

— Весной и летом цены практически не опускались. При этом росла себестоимость производства, так как белковые составляющие кормов очень сильно подорожали. По некоторым позициям наблюдается рост до 50% (соевый шрот, рапсовый и подсолнечный жмыхи, патока кормовая). Вместе с тем наибольшее проявление набирает тенденция удешевления рационов животных в целях снижения операционных затрат, что влечет за собой сокращение молочной продуктивности. Базисная цена за литр сырого молока без НДС в регионе варьировалась от 20 до 25 руб./л, при том что затраты на доставку до покупателя могут доходить до 3-5 руб./л, — констатирует Игорь Елисеенко.

По оценке федерального Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» и окружного союза «Союзмолоко.Сибирь», операционная себестоимость производства молока в июне 2021 года превышала уровень того же периода 2020 года на 16,9%, а в сравнении с началом 2017-го — на 33,6%. Росту себестоимости способствовали девальвация рубля, удорожание кормов и минеральных удобрений, инфляционные процессы, природно-климатические особенности регионов.

По данным директора департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Марии Жебит,

уровень цен на сырое молоко в среднем по России в июне 2021 года составил 26,7 руб./кг (без НДС, 3,4% жира, 3,0% белка), что соответствует 28,8 руб./кг (без НДС, 3,7% жира, 3,2% белка). Июньский уровень цены оставался на 5,6% выше уровня июня 2020-го и опустился ниже уровня мая 2021-го на 0,7%. При этом во всех федеральных округах средний уровень цен в июне оставался на 2,2% (УФО)-12,4% (ЮФО) выше уровня 2020 года. В большинстве субъектов РФ из числа топ-25 производителей молока уровень закупочных цен на сырое молоко оставался в июне также выше уровня 2020 года. В Новосибирской области она выросла до 29,2 руб./л.

— Операционная себестоимость производства молока в июне 2021 года превышала уровень того же периода 2020-го, по предварительным оценкам, на 16,9%, в сравнении с началом 2017 года — на 33,6%. Росту себестоимости способствовали девальвация рубля, удорожание кормов и минеральных удобрений, инфляционные процессы, — перечисляет Мария Жебит. — В июне 2021-го, по предварительным оценкам, операционная себестоимость за месяц снизилась на 0,9% (индекс RMCI = 99,1% к маю), что стало следствием укрепления национальной валюты, удешевления электроэнергии, стабилизации цен на минеральные удобрения, а также сезонного увеличения надоев. При этом продолжающийся рост цен на корма и дизельное топливо, сохранение повышенных темпов инфляции и сравнительно высокой стоимости привлекаемых трудовых ресурсов сдерживают темпы сезонного снижения себестоимости, в результате чего ее уровень сохраняется на высоких отметках.

Тем не менее на сегодняшний день все резервы сохранения цены на молоко и молочную продукцию себя уже исчерпали.

— Финансовая нагрузка на отрасль сегодня очень большая. Именно поэтому мы планируем с 1 сентября минимальную индексацию цен на всю молочку. По договору с торговыми сетями мы можем менять цены раз в квартал не более чем на 3-5%. ФАС ограничивает индексацию в 5%, но мы и сами понимаем, что экономическая ситуация сейчас сложная, зарплата у людей не повышается, а молоко относится к основным продуктам питания, которые нужно покупать каждый день, — комментирует Павел Иваровский. — Именно поэтому мы приняли решение с 1 сентября, впервые за полтора года повысить цены на 5% на всю молочку. Уведомления об этом уже направили партнерам.

— Производители сейчас пытаются повысить цены на готовую продукцию, но сети на это идут с большой неохотой. Во многих договорах прописано, что индексация допускается не чаще двух раз в год. Переговоры идут очень жесткие, — говорит Елисеенко.

Серьезный рост себестоимости произошел и на сегменте переработки, так как выросла стоимость упаковки.

По данным собеседников Infopro54, в среднем натуральное молоко в магазины региона сейчас поставляется по входной цене 50-60 руб./л. Остальное составляет наценка ритейлера.

— В розничном сегменте в июне 2021 года темпы роста цен оставались умеренными. В целом уровень цен на молочную категорию в июне повысился на 0,4% в сопоставимых ценах в сравнении с маем и на 2,4% превышал уровень июня 2020 года. Темпы роста розничных цен на молочную продукцию в 2020-2021 годах остаются существенно ниже темпов роста себестоимости производства молока и молочной продукции, — констатирует Мария Жебит. — В результате по уровню роста цен год к году (июнь 2021-го к июню 2020-го) молочная продукция замыкает рейтинг продовольственных категорий продукции по годовому приросту розничных цен со значением +3,8%, уступая только алкогольным напиткам (+2,2%).

Экспорт против импорта

При этом участники рынка отмечают, что в Новосибирской области по некоторым позициям произошел резкий рост объема импортной молочной продукции. Например, на 50% выросла доля белорусских сыров.

По данным Марии Жебит, перерабатывающий сектор сохраняет положительную динамику развития. Однако к середине года темпы наращивания производства молочной продукции замедляются на фоне снижения темпов роста производства сырого молока. За январь-июнь 2021 года в целом по России выросло производство большинства ключевых категорий молочной продукции: сухого молока и сливок — на 3% (до 94 тысяч тонн), в том числе СОМ — на 2% (до 50 тысяч тонн), производство СЦМ соответствует уровню того же периода 2020 года (31,7 тысячи тонн), сухой сыворотки — на 6% (до 93 тысяч тонн), сыров — на 2% (до 281 тысячи тонн), «сырных продуктов» — на 2% (до 95 тысяч тонн), питьевого молока — на 2% (до 2,8 млн тонн), йогуртов — на 2% (до 420 тысяч тонн), мороженого — на 10% (до 282 тысяч тонн), творога и продуктов на основе творога — на 2% (до 393 тысяч тонн). В то же время сократилось производство сливочного масла (-3%, до 141 тысячи тонн), кефира (-5%, до 487 тысяч тонн), сметаны (-2%, до 262 тысяч тонн), маргаринов и спредов (-2%, до 277 тысяч тонн).

— В январе-мае 2021-го импорт молочной продукции соответствовал уровням 2019-2020 годов: импортированы 2985 тысяч тонн МЭ на сумму 1141 млн USD (-4%). Снижение поставок сухого молока, цельномолочной продукции и сыворотки компенсировано ростом импорта, главным образом сыров, а также сливочного масла, мороженого и «сырных продуктов». При этом объем поставок из Белоруссии в МЭ вырос на 7%, из других стран — снизился на 15%.

В «Союзмолоко» отметили, что прирост импорта в январе-мае отмечен по сырам (+23%, Беларусь, Армения) и «сырным продуктам» (+5%, Германия,), мороженому (+30%, Беларусь, Франция, Польша), сливочному маслу (+0,6%, Беларусь, Уругвай, Киргизия). По остальным категориям молочной продукции произошло снижение внешних поставок: питьевое молоко и сливки (-34%, Беларусь, Казахстан), сыворотка (-18%, Беларусь, Аргентина, Швейцария), сухое и сгущенное молоко и сливки (-17%, Беларусь, Уругвай, Новая Зеландия), кисломолочная продукция (-2%, Беларусь), творог (-0,1%, Беларусь).

По наблюдению Павла Иваровского, из магазинов Новосибирской области практически исчезло импортное сухое молоко, но при этом вырос объем продукции местных предприятий: «Ирмень», «Вимм Билль Данн», «Зеленый луг», «Лебедевское».

Напомним, в Новосибирской области компания «ЭкоНива» ведет строительство крупного завода по производству сыров, сухой сыворотки. В планах — экспортировать произведенную продукцию, в том числе за рубеж. Других вариантов расширения рынка сбыта молочной продукции Новосибирской области Игорь Елисеенко не видит.

— В Новосибирской области сейчас практически нет переработки, более 1 тысячи тонн молока в сутки вывозится в другие регионы. Экспортировать нам просто нечего, за исключением сухого молока и мороженого. У небольших предприятий продукция не подлежит экспорту из-за коротких сроков хранения и реализации, — говорит эксперт.

Павел Иваровский отмечает, что натуральную молочную продукцию со сроком годности 72 часа можно вывозить на расстояние максимум в 5-6 часах езды от Новосибирска. Потребителю нужна свежая продукция, поэтому ее производителям сложно найти общий язык в плане логистики с торговыми сетями в соседних регионах.

Между тем, по данным «Союзмолоко», в январе-мае в целом по России сохранился рост объемов экспорта молочной продукции: вывезены 402 тысячи тонн МЭ, что на 20% превышает уровень того же периода 2020 года на сумму 180 млн USD (+24%). Прирост экспорта обеспечен за счет отгрузок в США, Украину, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Китай, в результате США заняли 4 строчку в рейтинге стран-импортеров российской молочной продукции с объемом 10,1 млн USD (за счет увеличения экспорта мороженого), а Китай занимает 7 строчку (5,5 млн USD).

В январе-мае 2021 года увеличились отгрузки всех категорий молочной продукции, кроме СОМ: вырос экспорт молочной сыворотки (в два раза, Казахстан, Беларусь, Китай), сыров (+39%, Казахстан, Украина), СЦМ (+32%, Беларусь, Китай), мороженого (+23%, США, Китай), питьевых молока и сливок (+22%, Украина, Казахстан), сливочного масла (+14%, Украина, Азербайджан), кисломолочной продукции (+10%, Узбекистан, Казахстан, Беларусь), «сырных продуктов» (+7%, Узбекистан, Казахстан, Украина), творога (+4%, Украина). Сократился экспорт СОМ (-14%). При этом сыры и творог сохраняют лидирующую позицию в стоимостной структуре экспорта молочной продукции с долей 26%.

Экспорт молочной продукции в Китай в январе-мае 2021 года в физической массе вырос относительно 2020-го в два раза — до 2,1 тысячи тонн, в том числе 752 тонн сыворотки и сывороточных продуктов (пермеат). Стоимостная оценка (5,5 млн USD) увеличилась на 46%.

По данным Новосибирскстата, в июле 2021 года кг сливочного масла в регионе стоил 634 рубля (в 2020-м — 624 руб./кг, в 2019-м — 572 руб./кг), питьевое молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — 61,59 руб./л (58,01 руб./л и 56,78 руб./л), питьевое молоко цельное стерилизованное 2,5- 3,2% — 88,82 руб./л (88,68 руб./л и 82,74 руб./л), сметана — 205 руб./кг (191,31 руб./кг и 183,76 руб./кг), кисломолочные продукты — 70,43 руб./кг (69,05 руб./кг и 68,09 руб/кг), йогурт, 125 г — 23,38 рубля (26,71 рубля и 24,08 рубля), творог жирный — 376 руб./кг (353,71 руб./кг и 318,76 руб./кг), творог нежирный — 319,29 руб./кг (295,73 руб./кг и 279 руб./кг), сухое молоко — 979,45 руб./кг (951,26 руб./кг и 917,97 руб./кг), сыры сычужные твердые и мягкие — 629 руб./кг (580,16 руб./кг и 525,33 руб./кг).

Перспективы

— Производить молоко сегодня становится невыгодно. Многие фермеры и ЛПХ еще весной 2021 года задумались над уменьшением посевных площадей под кормовую базу, а в дальнейшем — над снижением поголовья, — комментирует Игорь Елисеенко. — Переработчики стали активнее использовать различные способы уменьшения объема готовой продукции в упаковке, замещение более дорогих животных жиров на растительные аналоги, занимаясь, по сути, фальсификацией молочной продукции.

Все это происходит на фоне отсутствия роста спроса на молочную и кисломолочную продукцию.

— Очень серьезно подорожали сыры. На этом сегменте пошел наиболее серьезный перекос в строну производства продуктов с использованием растительных жиров, — комментирует Елисеенко. — По кисломолочке идет снижение потребления традиционных видов продукции. Больше всего в продажах просел кефир, сократилось потребление молока. Люди начинают экономить на всем, покупая не натуральное молоко, а молочный напиток, потому что он дешевле.

К существенным причинам снижения производства молока и развития переработки в стране эксперт отнес импорт молочной продукции, где основным внешним поставщиком является Белоруссия.

— В январе-мае 2021 года импорт из Белоруссии оказался на 8,2% выше планового значения: импорт сыров и творога превысил плановый объем на 48%, концентрированного молока — на 9%, СЦМ — на 11%. Это, на мой взгляд, тревожные показатели, — уверен Игорь Елисеенко.

В племзаводе «Ирмень» на конец июля продажи находились в том же объеме и ассортименте, что и в аналогичном периоде 2020 года. К уровню 2019 года компания еще не вернулась. Павел Иваровский также отметил сокращение спроса на кефир. По его наблюдению, этот тренд сохраняется уже второй год.

— Динамику спроса в Сибири и Новосибирской области на молоко как со стороны населения, так и со стороны компаний оцениваем положительно, — не согласен Сергей Ляхов. — Например, на нашем молочном заводе в Маслянино наблюдается стабильный рост производства молочной продукции. Только в 2021 году объем переработки увеличился на 5%. Это говорит о том, что в Сибири все больше покупателей выбирают продукцию местного производства — свежую и качественную. Продукцию, в основе которой — молоко высшего сорта с ферм, расположенных неподалеку.

Кроме того, участников молочного рынка тревожит перспектива обязательной маркировки молочной продукции с 1 декабря 2021 года.

— Мы заплатили несколько десятков миллионов рублей за оборудование для маркировки. Судя по тому, как работают производители мороженого, мы понимаем, что будет очень тяжело, — рассуждает Иваровский. — Слишком много пока вопросов, на которые нет ответов. Например, у нас есть своя сеть по продаже продукции, куда я поставляю определенное количество пакетов молока со сроком хранения трое суток. Но через сутки вижу, что в этой точке продажа идет слабо, а на соседней улице, тоже в фирменном магазине, спрос хороший. Сейчас я просто перевожу часть продукции на другую точку. Когда доставка будет прописана через QR-код и «Меркурий», перебросить товар из одного магазина в другой станет невозможно. Пока мы не видим решения этой проблемы.

В связи со всеми этими нюансами новую финансовую нагрузку на отрасль оценить невозможно, но эксперт не исключает, что в итоге возможно новое повышение. Например, у мелких производителей, у которых небольшое поголовье и более тонкая финансовая подушка безопасности.

— Если будет стабильный спрос на молоко, то цена станет расти. Если спрос будет падать, то никакого повышения не будет, — говорит Павел Иваровский.

Игорь Елисеенко считает, что если цена на сырое молоко не вырастет осенью минимум на 15%, то всем участникам рынка придется задуматься о сокращении производства молока. Причем речь будет идти не только о небольших фермерах и ЛПХ, как весной 2021 года, но и крупных производителях.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в регионе сохраняются темпы роста производства молока. На 10 августа хозяйства области реализовали более 407 тысяч тонн молока, годом ранее на эту же дату — 395 тысяч тонн. Прирост реализации составил 7,7 тысячи тонн. В ЛПХ с начала года закуплены 12,4 тысячи тонн, годом ранее — 12,88 тысячи тонн.

Напомним, недавно о планах по повышению цен на продукцию заявили производители хлеба. В июле в регионе резко выросли цены на овощи, а затем на мясо птицы. Застройщики говорят о серьезной индексации цен на стройматериалы, по некоторым позициям — в разы.