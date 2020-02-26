Новосибирские абоненты «Ростелекома» в 2019 году позвонили по домашнему телефону 28 миллионов раз

Абоненты «Ростелекома» в Новосибирской области в 2019 году проговорили по стационарной телефонии 82 миллиона минут, совершили 28 миллионов исходящих звонков, а средняя продолжительность одного разговора составила 3 минуты. При этом активнее всего общались жители области: если на Новосибирск пришлось 42% звонков, или почти 12 миллионов соединений, то на районы — остальные 16 миллионов.

— Больше всего жители Новосибирской области звонили по домашнему региону: например, городские абоненты “Ростелекома“ за прошлый год проговорили друг с другом 27 миллионов минут, то есть почти 51 год без остановки, — пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Из иногородних направлений самыми популярными стали Омск, Кемерово и Барнаул. Кроме того, достаточно активно новосибирцы звонили в Казахстан: на эту территорию пришлось 220 тысяч вызовов».

Услуга домашней телефонии в Новосибирской области остается популярной, несмотря на развитие мобильной связи. Тем более, что выбрать и настроить тариф абоненты «Ростелекома» могут по своему усмотрению.

Например, для тех, кто часто звонит в другие города, подойдет тариф «Безлимитная Россия». Для любителей поговорить с родственниками и друзьями в домашнем регионе удобнее будут тарифы «Безлимитный» или «Комбинированный». А тем, кто звонит по стационарному телефону редко, выгоднее будет платить за каждый разговор отдельно по тарифному плану «Повременный».

Узнать подробнее о тарифах и оставить заявку на подключение телефона можно на сайте novosibirsk.rt.ru, а также по бесплатной линии 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании