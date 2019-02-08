Новосибирские абоненты Tele2 выбрали Huawei, Samsung и Xiaomi

Новосибирск – Tele2 выяснил, какие смартфоны чаще приобретали и получали в подарок абоненты во время новогодних каникул. Половина всех новых устройств выпущена всего тремя производителями, а самым популярным новым гаджетом у новосибирцев стал Honor 7A.

Для анализа использовались данные о ранее не регистрировавшихся в сети Tele2 устройствах, в которых во время новогодних каникул начала использоваться SIM-карта оператора. Прирост количества новых смартфонов в сети оператора во время каникул был выше на 15% по сравнению с обычным месяцем. Средняя стоимость одного нового смартфона в этом году превысила 10 000 рублей. Средний возраст владельца нового гаджета – около 40 лет.

Половина всех новых смартфонов в сети Tele2 в Новосибирской области была произведена крупнейшими мировыми вендорами – Huawei, Samsung и Xiaomi. Apple заняла в рейтинге популярности среди новосибирских клиентов оператора четвертое место. Компанией из Купертино выпущены менее 10% смартфонов, которые клиенты оператора начали использовать в канун Нового года. Вся первая пятёрка наиболее популярных в Новосибирске моделей смартфонов – китайского происхождения. В нее вошли четыре модели Honor – 7A, 7A PRO, 8X, 9 Lite и Xiaomi Redmi 6A.

В сравнении с обычным месяцем на новогодних каникулах заметно выросло количество флагманских моделей крупнейших производителей, впервые зарегистрированных в сети Tele2. Лидировала по приросту продукция Apple. Так, количество новых iPhone из последней линейки оказалось в пять с половиной раз больше. Самой популярной моделью стал Apple iPhone XR. На втором месте по росту в сравнении с обычным месяцем – Xiaomi со своим флагманом Mi8, который в канун Нового года был в 2,5 раза популярнее, чем в обычные месяцы. Количество новых флагманов Samsung (S9 и S9 Plus) и Huawei (P20) на 80% и на 40% больше соответственно.

Фото пресс-служба компании