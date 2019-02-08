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2019 год покажет новый баланс рынка по потреблению квадратных метров

  • 08/02/2019, 15:57
Максим Марков, директор проектов ГК «ЕЛКА девелопмент»:

2019 год покажет новый баланс рынка по потреблению квадратных метров— Рост стоимости квадратного метра в новостройках в 2018 году составил почти 9%. У застройщиков, которые отличаются самими динамичными темпами продаж и строительства, цены выросли на 11%. Это говорит о том, что новостройки резко вернули свою инвестиционную привлекательность. В 2017 году рост стоимости квадратного метра был на уровне или ниже инфляции, а в 2018 уже в 2 раза превысил инфляцию. По привлекательности вложений новостройки начинают спорить с такими инструментами вложений, как акции ведущих российских компаний. В 2018 году мы запустили свой проект, и я могу сказать, что к нам есть обращения по покупкам большого пакета квартир от одного юрлица или ИП.

Квартиры оптом

Фон для дальнейшего строительства нельзя назвать абсолютно благоприятным, как это было в 2013-2015 годах. По обеспеченности квадратными метрами мы подходим к 30 квадратам на человека, думаю, что к этому показателю мы выйдем уже в 2020 году. С одной стороны, это минимум, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. С другой  в Москве обеспеченность составляет около 20 квадратных метров с человека.

На наш взгляд, все это заставляет рынок переходить от количества к качеству.

Минувший год серьезно испортил статистику продаж. Думаю, что таких рекордных регистраций ДДУ, как было в 2018 году — около 3 тысяч в месяц — больше не будет. 2019 покажет нам новый баланс рынка по потреблению квадратных метров.

Остатки распроданы. Таких рекордов больше не будет

Строительный рынок Новосибирска становится все более конкурентным. В 2017 году на долю топ-10 застройщиков приходилось 40% рынка, в 2018 — 44%. И это при том, что в регионе работают около 150 активных застройщиков. Интересно, что в первой десятке оказались компании,  которые ранее делали нишевый продукт — ООО «Сибмонтажспецстрой» и ООО «Сибирьинвест». Со своим качественным жильем они оказались в массовом сегменте, где теперь будут диктовать новые стандарты. Мы видим, что на них ориентируются другие участники рынка, создавая свои новые проекты, которые сейчас, скорее, относятся к эконом-классу с элементами комфорта.  

В 2018 году предложение однокомнатных квартир упало на 11%. Это реакция застройщиков на меняющийся спрос. При этом вырос интерес покупателей к двух-, трех- и четырехкомнатным квартирам. Думаю, что этот тренд сохранится на ближайшие 2-3 года.

Мы рекомендуем застройщикам работать в коридорах ликвидности, упаковывая продукт в заданных параметрах и характеристиках. Иначе есть риск столкнуться с дефицитом покупательского спроса. Это почувствовали на себе уже несколько крупных строительных компаний Новосибирска.

Кроме того, очевидно, что сегодня выживаемость застройщика концентрируется в секторе стоимости денег и возможных рисков. Если отказаться от деятельного управления бизнесом, есть риск попасть в список застройщиков, которые могут уйти с рынка. Практически гарантирую, что их будет около 50%. Управление — наше все. Для того чтобы дальше жить, нужно хорошо считать деньги.

По материалам выступления на заседании департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Фото пресс-службы Российской гильдии управляющих и девелоперов

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