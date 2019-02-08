2019 год покажет новый баланс рынка по потреблению квадратных метров

— Рост стоимости квадратного метра в новостройках в 2018 году составил почти 9%. У застройщиков, которые отличаются самими динамичными темпами продаж и строительства, цены выросли на 11%. Это говорит о том, что новостройки резко вернули свою инвестиционную привлекательность. В 2017 году рост стоимости квадратного метра был на уровне или ниже инфляции, а в 2018 уже в 2 раза превысил инфляцию. По привлекательности вложений новостройки начинают спорить с такими инструментами вложений, как акции ведущих российских компаний. В 2018 году мы запустили свой проект, и я могу сказать, что к нам есть обращения по покупкам большого пакета квартир от одного юрлица или ИП.

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На наш взгляд, все это заставляет рынок переходить от количества к качеству.

Минувший год серьезно испортил статистику продаж. Думаю, что таких рекордных регистраций ДДУ, как было в 2018 году — около 3 тысяч в месяц — больше не будет. 2019 покажет нам новый баланс рынка по потреблению квадратных метров.

Остатки распроданы. Таких рекордов больше не будет оказались компании, которые ранее делали нишевый продукт — ООО «Сибмонтажспецстрой» и ООО «Сибирьинвест». Со своим качественным жильем они оказались в массовом сегменте, где теперь будут диктовать новые стандарты. Мы видим, что на них ориентируются другие участники рынка, создавая свои новые проекты, которые сейчас, скорее, относятся к эконом-классу с элементами комфорта.

В 2018 году предложение однокомнатных квартир упало на 11%. Это реакция застройщиков на меняющийся спрос. При этом вырос интерес покупателей к двух-, трех- и четырехкомнатным квартирам. Думаю, что этот тренд сохранится на ближайшие 2-3 года.

Мы рекомендуем застройщикам работать в коридорах ликвидности, упаковывая продукт в заданных параметрах и характеристиках. Иначе есть риск столкнуться с дефицитом покупательского спроса. Это почувствовали на себе уже несколько крупных строительных компаний Новосибирска.

Кроме того, очевидно, что сегодня выживаемость застройщика концентрируется в секторе стоимости денег и возможных рисков. Если отказаться от деятельного управления бизнесом, есть риск попасть в список застройщиков, которые могут уйти с рынка. Практически гарантирую, что их будет около 50%. Управление — наше все. Для того чтобы дальше жить, нужно хорошо считать деньги.

По материалам выступления на заседании департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска

Фото пресс-службы Российской гильдии управляющих и девелоперов