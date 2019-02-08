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В Новосибирской области выберут лучший инновационный бизнес-проект

Финал программы «Лаборатория будущего пройдет 21 февраля.
  • 08/02/2019, 15:44
В Новосибирской области выберут лучший инновационный бизнес-проект

Гидропонические системы для выращивания органических продуктов в домашних условиях, пункт приема отработанных элементов питания и другие инновационные проекты будут представлены в рамках финального этапа социально значимой программы «Лаборатория будущего», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что «Лаборатория будущего» представляет собой программу для создания современных, актуальных предпринимательских проектов. Разрабатывая концепции технологических предпринимательских инициатив нового времени, участники программы создают бизнес-проекты, способные обеспечить потребности рынка в 2020-2025 годах. Обучение в программе прошли более 40 студентов из вузов Новосибирска, которые создали 20 инновационных проектов.

Члены жюри дистанционно выбрали пять лучших проектов с готовыми прототипами: Water Corp – технологический проект по очистке воды с применением технологии кристаллизации; Energy Road – инновационное изобретение – установка-преобразователь возобновляемой энергии для транспорта; Energy Box – система социального влияния – инновационный пункт приема отработанных элементов питания; Mr. Green – гидропонические системы для выращивания органических продуктов в домашних условиях; Unicum – инженерный развивающий конструктор для школьников.

Среди этих проектов членам жюри, в состав которого, в том числе, войдут руководители областных исполнительных органов государственной власти, 21 февраля предстоит выбрать лучший.

Фото: с сайта лабораториябудущегонсо.рф

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