Депутаты горсовета инициируют возрождение программы развития метро

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству инициировала обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Новосибирские депутаты просят премьер-министра возобновить действие федеральной программы «Развитие транспортной системы», в рамках которой городам-миллионникам выделялись средства на строительство метро. Как пояснил на заседании комиссии ее председатель Игорь Кудин, такая программа действовала до 2010 года.

— Предлагаю поддержать обращение к председателю правительства Медведеву, чтобы с 2020 года было возобновлено действие этой программы и открыто по ней финансирование, — заявил председатель комиссии, обращаясь к депутатам.

Помимо Дмитрия Медведев, данное обращение адресовано и представителям власти тех миллионников, у которых есть аналогичные проблемы с метрополитеном, с просьбой поддержать эту инициативу.

Мы очень своевременно обращаемся, потому что после майских праздников пойдет бюджетный процесс по верстке бюджета 2020 года. Если нас коллеги поддержат, то это будет очень серьезное влияние на принятие решения и предложение для включения в федеральный бюджет данной статьи расходов,говорит Игорь Кудин.

Участвующие в заседании члены комиссии поддержали обращение. Теперь его должна утвердить сессия горсовета Новосибирска, которая пройдет 24 апреля.

Как уже ранее сообщалось, помочь развитию метрополитена в Новосибирске обещал и председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор. Общественник во время своего визита в Новосибирск обещал пролоббировать перед президентом страны вопрос о выделении средств на продолжение Дзержинской линии.

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