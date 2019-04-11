Депутаты горсовета инициируют возрождение программы развития метро

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству инициировала обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Новосибирские депутаты просят премьер-министра возобновить действие федеральной программы «Развитие транспортной системы», в рамках которой городам-миллионникам выделялись средства на строительство метро. Как пояснил на заседании комиссии ее председатель Игорь Кудин, такая программа действовала до 2010 года.
— Предлагаю поддержать обращение к председателю правительства Медведеву, чтобы с 2020 года было возобновлено действие этой программы и открыто по ней финансирование, — заявил председатель комиссии, обращаясь к депутатам.
Помимо Дмитрия Медведев, данное обращение адресовано и представителям власти тех миллионников, у которых есть аналогичные проблемы с метрополитеном, с просьбой поддержать эту инициативу.
Участвующие в заседании члены комиссии поддержали обращение. Теперь его должна утвердить сессия горсовета Новосибирска, которая пройдет 24 апреля.
Как уже ранее сообщалось, помочь развитию метрополитена в Новосибирске обещал и председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор. Общественник во время своего визита в Новосибирск обещал пролоббировать перед президентом страны вопрос о выделении средств на продолжение Дзержинской линии.
Фото: редакции
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