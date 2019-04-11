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Депутаты горсовета инициируют возрождение программы развития метро

Горсовет Новосибирска предлагает коллегам из других миллионников с метрополитеном поддержать инициативу о возобновлении бюджетного финансирования развития метро.
  • 11/04/2019, 10:09
Автор: Евгения Серёгина
Депутаты горсовета инициируют возрождение программы развития метро
Ранее пролоббировать новосибирский метрополитен обещали представители Общественной палаты РФ.

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству инициировала обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Новосибирские депутаты просят премьер-министра возобновить действие федеральной программы «Развитие транспортной системы», в рамках которой городам-миллионникам выделялись средства на строительство метро. Как пояснил на заседании комиссии ее председатель Игорь Кудин, такая программа действовала до 2010 года.

— Предлагаю поддержать обращение к председателю правительства Медведеву, чтобы с 2020 года было возобновлено действие этой программы и открыто по ней финансирование,  заявил председатель комиссии, обращаясь к депутатам.

Помимо Дмитрия Медведев, данное обращение адресовано и представителям власти тех миллионников, у которых есть аналогичные проблемы с метрополитеном, с просьбой поддержать эту инициативу.

метро

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 Мы очень своевременно обращаемся, потому что после майских праздников пойдет бюджетный процесс по верстке бюджета 2020 года. Если нас коллеги поддержат, то это будет очень серьезное влияние на принятие решения и предложение для включения в федеральный бюджет данной статьи расходов,  говорит Игорь Кудин.

Участвующие в заседании члены комиссии поддержали обращение. Теперь его должна утвердить сессия горсовета Новосибирска, которая пройдет 24 апреля.

Как уже ранее сообщалось, помочь развитию метрополитена в Новосибирске обещал и председатель комиссии общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор. Общественник во время своего визита в Новосибирск обещал пролоббировать перед президентом страны вопрос о выделении средств на продолжение Дзержинской линии.

Фото: редакции

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