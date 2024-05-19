Новосибирские аграрии увеличили экспорт в Китай

В 2024 году отгрузки зерна из Новосибирской области в Китай увеличились в 1,5 раза и составили 181 тыс тонн, сообщили в Сибирском управлении Россельхознадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что в регионе в пять раз выросли поставки ячменя (до 69 тысяч тонн). Кроме того, в два раза выросли поставки гороха и гречихи (до 51 и 11 тыс. т соответственно), а также продолжено оформление партий с пшеницей (27 тыс. т), рапсом (9 тыс. т), льном (8 тыс. т), овсом (6 тыс. т).

Китайские партнеры покупают и животноводческую продукцию. В этом году из Новосибирской области состоялись отгрузки мяса птицы из Новосибирской области (450 тонн), рапсового жмыха, используемого в кормовых целях (607 тонн), а также традиционные поставки пухо-перьевого сырья (17,2 тонн).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область получила 5 баллов за сотрудничество с Китаем. Регион отметили на IV Российско-Китайском форуме межрегионального развития, который проходит в Харбине.