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Новосибирские медные истории. Самые удачливые изыскатели

  • 19/05/2024, 13:27

Новосибирские медные истории. Самые удачливые изыскатели
Историю развития промышленности Сибири и Новосибирской области специально для Infopro54 комментирует член Русского географического общества Игорь Степанов.

Конец XVIII–начало XIX века. Александр Слатин — сын хранителя архива Петра I и управляющий Сузунским заводом, Степан Горянский — учитель и горный инженер, а также другие служивые люди.

Новосибирские медные истории. Первая половина XVIII века — Василий Татищев и Пимен Старцов

Новосибирские медные истории. Первая половина XVIII века — Василий Татищев и Пимен Старцов

 «Признаки медных руд» в среднем течении реки Бердь, описанные в анкете Тайного советника  Василия Татищева и нанесенные на карту прапорщиком геодезии Пименом Старцовым, в конце XVIII–начале XIX века  оборачиваются медными приисками. Это происходит стараниями как служащих Сузунского завода, так и приписных крестьян  Колывано-Воскресенского горного округа.

Можно предположить, что мотивацией изучения бердских «признаков» было желание найти для действующих Павловского и Сузунского заводов более близкую сырьевую базу: протяженность маршрутов от Змеиногорского рудника до этих заводов превышала три сотни верст, а до бердских «признаков» дорога была короче более чем в два раза.

Поэтому на рубеже XVIII–XIX веков долины и притоки средней Берди — места между современными Легостаево и Большим Изыраком — были довольно подробно исследованы служащими Сузунского завода самых различных рангов. Рудные разведки проводились и выше по Берди — в районе села Суенга, и ближе к Оби — в долине Каракана, под деревней Шарчино. История сохранила память о наиболее удачливых изыскателях — их именами были названы  медно-серебряные прииски, открытые в период с 1791 по 1827 годы.

В их числе — штатные и отставные служащие Сузунского завода: коллежский советник Слатин, маркшейдер  Горянский (открыты 4 прииска),  бергайер Савелий Сизев, унтерштейгер Быков (исследованы 3 прииска), унтер-штейгер Иван Смирнов (открыты 2 прииска), штейгер Сунгуров, меховой подмастерье Мартел Гуляев (1 прииск открыт, 1 исследован), пробирный ученик Плешков, «Сузунскаго завода служители» Ефим Мешков («Мешковские» прииски №1, №2), Харитон Кузецов, Семен Соловьев и Лука Архипов («Соловьево-Архиповский прииск»), отставной служитель Тарасов.

Фрагмент из «Списка рудных месторождений Алтайского округа» горного инженера В. Н. Мамонтова, 1908 г.

Фрагмент из «Списка рудных месторождений Алтайского округа» горного инженера В. Н. Мамонтова, 1908 г.

Подробная информация об этих людях разбросана по различным российским архивам: от алтайского (ГААК) до столичных хранилищ исторических документов (РГИА) и древних актов (РГАДА). На сегодняшний день удалось установить некоторые факты из жизни коллежского советника Слатина, и маркшейдера  Горянского.

Александр Слатин был сыном Акима Слатина — действительного статского советника «в Кабинете и При собственных Ея Императорскаго Величества делах». В Санкт-Петербурге Аким Слатин исполнял столичные обязанности по экспедиции Колывано-Воскресенских заводов, а 21 мая 1760 года  был назначен первым управляющим архива императора Петра I.

В 1761 году сын Акима Слатина Александр назначается в «команду Колывановоскресенского Горного Начальства», и отправляется на Алтай в составе одиннадцати  «кадетских сержантов». В 1772 году он отмечен в Колывано-Воскресенской канцелярии, в 1773 году — на Новопавловском и Нижнесузунском заводах.  С 1782 года Александр Слатин значится «при различных горнозаводских и промывательных производствах», в 1785–1786 годах — начальствующим в Барнаульской и Змеиногорской конторах.

С 1787 года Александр Слатин в чине Коллежского советника в течение 6 лет является начальствующим в Нижнесузунской конторе Колывано-Воскресенских заводов (Сузунский медеплавильный завод и монетный двор). В этом же году он открывает медно-серебряный прииск в среднем течении реки Бердь,  на землях Легостаевской волости.

Государственный архив Алтайского края, Ф. 50 Оп. 18 Д. 3970 Чертеж Слатинского прииска с показом старой и новой разработки, 1814 г.

Государственный архив Алтайского края, Ф. 50 Оп. 18 Д. 3970 Чертеж Слатинского прииска с показом старой и новой разработки, 1814 г.

Сын Александра Слатина Андрей и внук Иван продолжили династию своих родителей и предков,  в разные годы управляя Павловским и Томским заводами.

Про Степана Андреевича Горянского — открывателя 5 медно-серебряных приисков — известно гораздо меньше. Он  статский чиновник и горный офицер из духовного звания, родился в 1768 году и обучался в Смоленской семинарии и учительской гимназии. Позже состоял учителем в Колыванском училище  (1802–1808 годы), был маркшейдером на Колывано-Воскресенских заводах, служил при  Сузунской и Змеиногорской конторах (1810–1822 годы).

Фрагмент из «Списка рудных месторождений Алтайского округа» горного инженера В. Н. Мамонтова, 1908 г.

Фрагмент из «Списка рудных месторождений Алтайского округа» горного инженера В. Н. Мамонтова, 1908 г.

История сохранила некоторые подробности его личной жизни. Степан Горянский  был трижды женат, в том числе на Авдотье Васильевне, унтер-офицерской дочери, и Аксинье Васильевне, дочери мастерового. Еще одна строчка в его биографии — «сын Дмитрий (подкидыш)» красноречиво говорит о благодеятельности учителя и горного инженера.

Один из приисков, до сих пор сохранившийся на землях Искитимского района Новосибирской области, именуется двояко. По данным одних исследователей ( в т.ч. автора) он носит имя Степана Горянского («Горянсковский №5»), по данным других это Слатинский прииск.

Автор фото Игорь Степанов.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Прииски медеплавильные заводы история промышленности


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