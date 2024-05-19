Новосибирские медные истории. Самые удачливые изыскатели

Конец XVIII–начало XIX века. Александр Слатин — сын хранителя архива Петра I и управляющий Сузунским заводом, Степан Горянский — учитель и горный инженер, а также другие служивые люди.

Новосибирские медные истории. Первая половина XVIII века — Василий Татищев и Пимен Старцов «Признаки медных руд» в среднем течении реки Бердь, описанные в анкете Тайного советника Василия Татищева и нанесенные на карту прапорщиком геодезии Пименом Старцовым, в конце XVIII–начале XIX века оборачиваются медными приисками. Это происходит стараниями как служащих Сузунского завода, так и приписных крестьян Колывано-Воскресенского горного округа.

Можно предположить, что мотивацией изучения бердских «признаков» было желание найти для действующих Павловского и Сузунского заводов более близкую сырьевую базу: протяженность маршрутов от Змеиногорского рудника до этих заводов превышала три сотни верст, а до бердских «признаков» дорога была короче более чем в два раза.

Поэтому на рубеже XVIII–XIX веков долины и притоки средней Берди — места между современными Легостаево и Большим Изыраком — были довольно подробно исследованы служащими Сузунского завода самых различных рангов. Рудные разведки проводились и выше по Берди — в районе села Суенга, и ближе к Оби — в долине Каракана, под деревней Шарчино. История сохранила память о наиболее удачливых изыскателях — их именами были названы медно-серебряные прииски, открытые в период с 1791 по 1827 годы.

В их числе — штатные и отставные служащие Сузунского завода: коллежский советник Слатин, маркшейдер Горянский (открыты 4 прииска), бергайер Савелий Сизев, унтерштейгер Быков (исследованы 3 прииска), унтер-штейгер Иван Смирнов (открыты 2 прииска), штейгер Сунгуров, меховой подмастерье Мартел Гуляев (1 прииск открыт, 1 исследован), пробирный ученик Плешков, «Сузунскаго завода служители» Ефим Мешков («Мешковские» прииски №1, №2), Харитон Кузецов, Семен Соловьев и Лука Архипов («Соловьево-Архиповский прииск»), отставной служитель Тарасов.

Подробная информация об этих людях разбросана по различным российским архивам: от алтайского (ГААК) до столичных хранилищ исторических документов (РГИА) и древних актов (РГАДА). На сегодняшний день удалось установить некоторые факты из жизни коллежского советника Слатина, и маркшейдера Горянского.

Александр Слатин был сыном Акима Слатина — действительного статского советника «в Кабинете и При собственных Ея Императорскаго Величества делах». В Санкт-Петербурге Аким Слатин исполнял столичные обязанности по экспедиции Колывано-Воскресенских заводов, а 21 мая 1760 года был назначен первым управляющим архива императора Петра I.

В 1761 году сын Акима Слатина Александр назначается в «команду Колывановоскресенского Горного Начальства», и отправляется на Алтай в составе одиннадцати «кадетских сержантов». В 1772 году он отмечен в Колывано-Воскресенской канцелярии, в 1773 году — на Новопавловском и Нижнесузунском заводах. С 1782 года Александр Слатин значится «при различных горнозаводских и промывательных производствах», в 1785–1786 годах — начальствующим в Барнаульской и Змеиногорской конторах.

С 1787 года Александр Слатин в чине Коллежского советника в течение 6 лет является начальствующим в Нижнесузунской конторе Колывано-Воскресенских заводов (Сузунский медеплавильный завод и монетный двор). В этом же году он открывает медно-серебряный прииск в среднем течении реки Бердь, на землях Легостаевской волости.

Сын Александра Слатина Андрей и внук Иван продолжили династию своих родителей и предков, в разные годы управляя Павловским и Томским заводами.

Про Степана Андреевича Горянского — открывателя 5 медно-серебряных приисков — известно гораздо меньше. Он статский чиновник и горный офицер из духовного звания, родился в 1768 году и обучался в Смоленской семинарии и учительской гимназии. Позже состоял учителем в Колыванском училище (1802–1808 годы), был маркшейдером на Колывано-Воскресенских заводах, служил при Сузунской и Змеиногорской конторах (1810–1822 годы).

История сохранила некоторые подробности его личной жизни. Степан Горянский был трижды женат, в том числе на Авдотье Васильевне, унтер-офицерской дочери, и Аксинье Васильевне, дочери мастерового. Еще одна строчка в его биографии — «сын Дмитрий (подкидыш)» красноречиво говорит о благодеятельности учителя и горного инженера.

Один из приисков, до сих пор сохранившийся на землях Искитимского района Новосибирской области, именуется двояко. По данным одних исследователей ( в т.ч. автора) он носит имя Степана Горянского («Горянсковский №5»), по данным других это Слатинский прииск.