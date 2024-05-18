Новосибирская область получила 5 баллов за сотрудничество с Китаем

Новосибирская область в списке регионов с умеренной продуктивностью
Новосибирская область вошла в рейтинг продуктивности взаимодействия регионов Российской Федерации с Китайской Народной Республикой по итогам 2022-2024 годов. Его представил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в рамках IV Российско-Китайского форума межрегионального развития, который проходит в Харбине.
Все регионы разделены в нем на три группы — с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.
Новосибирская область получила 5 баллов и попала в список регионов с умеренной продуктивностью
. В таблице также приводятся комментарии, почему регион получил озвученное количество баллов:
- Из региона осуществляется экспорт ячменя, гороха, пшеницы, гречихи, льна, овса, рапса, антрацита, металлов, древесины, пухо-перьевой смеси.
- Областные власти предлагают китайскому бизнесу участие в реализации инвестпроектов в мясопереработке, открытие сельхозпроизводств по выращиванию крупного рогатого скота.
- В регионе идет строительство новых терминалов для отправки грузов в Китай.
- В 2007 в области открыт Институт Конфуция.
- В Пекине открыто представительство вузов Новосибирской области.
В перспективе у Новосибирской области есть шанс подняться в этом рейтинге, так как в области строятся несколько предприятий с участием китайских инвесторов. Например, два в промышленно-логистическом парке «Южный». В регионе также планируют построить предприятие по упаковке сельхозпродукции для экспорта в Китай. Китайская корпорация «Байдахуан» может перенести свой завод в Новосибирскую область. Новосибирские компании открывают представительства в Китае.
Как рассказали Infopro54 в пресс-службе Бориса Титова, он отметил в своем выступлении достижения Новосибирской области в рамках сотрудничества с Китаем. Потенциал Новосибирской области и других регионов Сибири также выделил президент Владимир Путин, выступая в Китае с докладом на форуме «Один пояс, один путь».
— Еще один транспортный меридиан, с Севера на Юг пройдет через уральские регионы России и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу. На территории наших областей, Омской области, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края. Это все регионы Сибири в России…, — подчеркнул Путин.
Другие регионы Сибири тоже отметили
Помимо Новосибирской области в рейтинг регионов с умеренно продуктивностью из Сибири также вошла Кемеровская область, которая получила 6 баллов.
- Осуществляется экспорт угля, продуктов питания.
- Областные власти лоббируют проект строительства железнодорожной магистрали через территорию Республики Алтай из Таштагола до Урумчи на условиях концессии, развивая его как альтернативный маршрут доставки угольной и металлургической продукции в страны Азии.
- Достигнута договоренность о строительстве сервисно-логистического центра карьерной и дорожно-строительной китайской техники.
- Возможен интерес китайской стороны к проекту расширения логистического центра в Березовском районе.
5 баллов получил Алтайский край. Составители рейтинга назвали следующие факторы, интересные для российско-китайского партнёрства:
- Осуществляется поставка в Китай ячменя, гречихи, жмыха, льноволокна, растительного масла, муки, кокса, пиломатериалов.
- Импортируются оборудование, продукция химической промышленности.
- Делается акцент на взаимодействии с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.
- Краевые власти и перевозчики выражают заинтересованность в осуществлении транзита товаров и вводе в эксплуатацию транспортного маршрута АН-4 в СУАР через территорию Западной Монголии для снижения логистических расходов, интенсификации товарооборота и сокращения сроков доставки товаров.
5 баллов у Республики Бурятия.
- Обсуждается сотрудничество китайских вузов с бурятским университетом.
- Обсуждается возможность запуска прямых авиарейсов на Хайнань, поставок рапсового и льняного масел.
- Бурятия может стать частью маршрута «Великий чайный путь».
- Обсуждается развитие медицинского туризма, совместные проекты в сфере логистики, экспорта молока в КНР.
- В 2007 открыт Институт Конфуция.
- В апреле 2024 глава Бурятии А.Цыденов посетил Пекин и Лхасу.
У Омской и Томской областей по 4 балла.
Лидеры по взаимодействию с Китаем
Два региона Сибири получили вошли в список регионов с высокой продуктивностью сотрудничества с КНР.
Иркутская область получила 8 баллов:
- В 2017 году Beijing Gas Group Company Limited приобрел 20% А «Верхнечонскнефтегаз».
- Через территорию области проходит газопровод «Сила Сибири».
- Осуществляется экспорт газа в Китай с Ковыктинского месторождения, сельхозпродукции.
- Достигнута договоренность о совместных действиях по поддержке молодежного предпринимательства.
- Открыт Институт Конфуция.
- До 2029 года планируется реализовать 14 инвестпроектов в лесопромышленном комплексе объемом 150 млрд руб.
У Красноярского края в рейтинге 7 баллов:
- В 2025-2026 планируется старт работы совместного завода по производству рапса. Увеличивается экспорт гречихи, рапсового масла, рапсового жмыха, обсуждается возможность поставок гороха, пшеницы, ячменя.
- Развивается межрегиональное сотрудничество с Внутренней Монголией.
- Подписано соглашение о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян.
- Sinopec приобрел в 2013 году 25%+1 акцию Красноярского завода синтетических каучуков.
- ООО «Атлант» строит лесоперерабатывающее предприятие с 307 рабочими местами.
- ООО «АйСи Эм Вуд» строит предприятие по производству плит OSB (500 рабочих мест).
- ООО «Базис» строит лесоперерабатывающее производство в Лесосибирске (1300 рабочих мест).
- Проект строительства ООО «КизирЛесПром» деревообрабатывающего производства на юге края предполагает создание 302 рабочих мест, группа компаний «ЛегендАгро» — строит завод по переработке рапса (380 рабочих мест).
- На стадии согласования проект ООО «Цайшень» по созданию лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске, идут переговоры с Heilongjiang Carbon Valley Industry and Trade Co., Ltd. о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по увеличению добычи графитовой руды в районе Курейского месторождения.
- В Пекине открыто представительство Корпорации развития Енисейской Сибири.
- Китай занимает 1 место по товарообороту, импорту и экспорту товаров.
- Экспорт вырос в 2023 году на 61% — в том числе благодаря увеличению поставок алюминия и изделий из него в 3,6 раза и меди и изделий из нее в 5,5 раз.
- Объем импорта вырос в 2023 на 19,6%.
- Регион занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе по числу туристов из КНР.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на 52% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка.