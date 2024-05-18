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Новосибирская область получила 5 баллов за сотрудничество с Китаем

  • 18/05/2024, 15:03
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область получила 5 баллов за сотрудничество с Китаем
Регион отметили на IV Российско-Китайском форуме межрегионального развития, который проходит в Харбине.

Новосибирская область в списке регионов с умеренной продуктивностью

Новосибирская область вошла в рейтинг продуктивности взаимодействия регионов Российской Федерации с Китайской Народной Республикой по итогам 2022-2024 годов. Его представил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ, председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в рамках IV Российско-Китайского форума межрегионального развития, который проходит в Харбине.

Все регионы разделены в нем на три группы — с высокой, средней и низкой продуктивностью, каждому выставлена оценка по 10-балльной шкале.

Товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь»

Товары из Сибири будут поступать в Китай под брендом «Большая Сибирь»

Новосибирская область получила 5 баллов и попала в список регионов с умеренной продуктивностью. В таблице также приводятся комментарии, почему регион получил озвученное количество баллов:

  • Из региона осуществляется экспорт ячменя, гороха, пшеницы, гречихи, льна, овса, рапса, антрацита, металлов, древесины, пухо-перьевой смеси.
  • Областные власти предлагают китайскому бизнесу участие в реализации инвестпроектов в мясопереработке, открытие сельхозпроизводств по выращиванию крупного рогатого скота.
  • В регионе идет строительство новых терминалов для отправки грузов в Китай.
  • В 2007 в области открыт Институт Конфуция.
  • В Пекине открыто представительство вузов Новосибирской области.

В перспективе у Новосибирской области есть шанс подняться в этом рейтинге, так как в области строятся несколько предприятий с участием китайских инвесторов. Например, два в промышленно-логистическом парке «Южный». В регионе также планируют построить предприятие по упаковке сельхозпродукции для экспорта в Китай. Китайская корпорация «Байдахуан» может перенести свой завод в Новосибирскую область. Новосибирские компании открывают представительства в Китае.

Строительство Северо-Сибирской магистрали оценили в 8 трлн рублей

Строительство Северо-Сибирской магистрали оценили в 8 трлн рублей

Как рассказали Infopro54 в пресс-службе Бориса Титова, он отметил в своем выступлении достижения Новосибирской области в рамках сотрудничества с Китаем. Потенциал Новосибирской области и других регионов Сибири также выделил президент Владимир Путин, выступая в Китае с докладом на форуме «Один пояс, один путь».

— Еще один транспортный меридиан, с Севера на Юг пройдет через уральские регионы России и Сибирь. Его ключевые элементы — это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу. На территории наших областей, Омской области, Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края. Это все регионы Сибири в России…, — подчеркнул Путин.

Другие регионы Сибири тоже отметили

Помимо Новосибирской области в рейтинг регионов с умеренно продуктивностью из Сибири также вошла Кемеровская область, которая получила 6 баллов.

  • Осуществляется экспорт угля, продуктов питания.
  • Областные власти лоббируют проект строительства железнодорожной магистрали через территорию Республики Алтай из Таштагола до Урумчи на условиях концессии, развивая его как альтернативный маршрут доставки угольной и металлургической продукции в страны Азии.
  • Достигнута договоренность о строительстве сервисно-логистического центра карьерной и дорожно-строительной китайской техники.
  • Возможен интерес китайской стороны к проекту расширения логистического центра в Березовском районе.

5 баллов получил Алтайский край. Составители рейтинга назвали следующие факторы, интересные для российско-китайского партнёрства:

  • Осуществляется поставка в Китай ячменя, гречихи, жмыха, льноволокна, растительного масла, муки, кокса, пиломатериалов.
  • Импортируются оборудование, продукция химической промышленности.
  • Делается акцент на взаимодействии с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.
  • Краевые власти и перевозчики выражают заинтересованность в осуществлении транзита товаров и вводе в эксплуатацию транспортного маршрута АН-4 в СУАР через территорию Западной Монголии для снижения логистических расходов, интенсификации товарооборота и сокращения сроков доставки товаров.

5 баллов у Республики Бурятия.

  • Обсуждается сотрудничество китайских вузов с бурятским университетом.
  • Обсуждается возможность запуска прямых авиарейсов на Хайнань, поставок рапсового и льняного масел.
  • Бурятия может стать частью маршрута «Великий чайный путь».
  • Обсуждается развитие медицинского туризма, совместные проекты в сфере логистики, экспорта молока в КНР.
  • В 2007 открыт Институт Конфуция.
  • В апреле 2024 глава Бурятии А.Цыденов посетил Пекин и Лхасу.

У Омской и Томской областей по 4 балла.

Лидеры по взаимодействию с Китаем

Два региона Сибири получили вошли в список регионов с высокой продуктивностью сотрудничества с КНР.

Иркутская область получила 8 баллов:

  • В 2017 году Beijing Gas Group Company Limited приобрел 20% А «Верхнечонскнефтегаз».
  • Через территорию области проходит газопровод «Сила Сибири».
  • Осуществляется экспорт газа в Китай с Ковыктинского месторождения, сельхозпродукции.
  • Достигнута договоренность о совместных действиях по поддержке молодежного предпринимательства.
  • Открыт Институт Конфуция.
  • До 2029 года планируется реализовать 14 инвестпроектов в лесопромышленном комплексе объемом 150 млрд руб.

У Красноярского края в рейтинге 7 баллов:

  • В 2025-2026 планируется старт работы совместного завода по производству рапса. Увеличивается экспорт гречихи, рапсового масла, рапсового жмыха, обсуждается возможность поставок гороха, пшеницы, ячменя.
  • Развивается межрегиональное сотрудничество с Внутренней Монголией.
  • Подписано соглашение о сотрудничестве с провинцией Хэйлунцзян.
  • Sinopec приобрел в 2013 году 25%+1 акцию Красноярского завода синтетических каучуков.
  • ООО «Атлант» строит лесоперерабатывающее предприятие с 307 рабочими местами.
  • ООО «АйСи Эм Вуд» строит предприятие по производству плит OSB (500 рабочих мест).
  • ООО «Базис» строит лесоперерабатывающее производство в Лесосибирске (1300 рабочих мест).
  • Проект строительства ООО «КизирЛесПром» деревообрабатывающего производства на юге края предполагает создание 302 рабочих мест, группа компаний «ЛегендАгро» — строит завод по переработке рапса (380 рабочих мест).
  • На стадии согласования проект ООО «Цайшень» по созданию лесоперерабатывающего производства в Лесосибирске, идут переговоры с Heilongjiang Carbon Valley Industry and Trade Co., Ltd. о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по увеличению добычи графитовой руды в районе Курейского месторождения.
  • В Пекине открыто представительство Корпорации развития Енисейской Сибири.
  • Китай занимает 1 место по товарообороту, импорту и экспорту товаров.
  • Экспорт вырос в 2023 году на 61% — в том числе благодаря увеличению поставок алюминия и изделий из него в 3,6 раза и меди и изделий из нее в 5,5 раз.
  • Объем импорта вырос в 2023 на 19,6%.
  • Регион занимает 1-е место в Сибирском федеральном округе по числу туристов из КНР.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на 52% вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка.

Фото из телеграм-канала Бориса Титова. Автор: пресс-служба.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирская область КНР

Теги : сотрудничество с Китаем Российско-Китайский форум бизнес-омбудсмен


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