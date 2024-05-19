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Опасные растения для собак и кошек назвали ветврачи Новосибирской области

  • 19/05/2024, 15:25
Автор: Оксана Мочалова
Опасные растения для собак и кошек назвали ветврачи Новосибирской области
С наступлением дачного сезона у животных возрастает риск столкнуться с растениями, которые содержат ядовитые вещества.

Владельцам домашних животных стоит опасаться некоторых садовых растений, сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области.  Они содержат ядовитые вещества, опасные для питомцев.

Так, не следует подпускать животных, склонных пробовать растения на зубок, к таким первоцветам, как крокусы и цикламены. Они содержат вещество, которое способно вызвать ожог слизистой собак и кошек.

К пищевому отравлению может привести и желание пожевать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы.

Также ветврачи рекомендуют держать подальше от домашних животных гортензии, сирень и ландыши. Ягоды последних особенно ядовиты.

Одними из наиболее опасных растений можно назвать молочайные, например, клещевину обыкновенную, которая может вызвать паралич и слепоту.

Любителя зелени ветеринары советуют держать в доме и выгуливать только на поводке, так как удалить с участка все потенциально опасные растения попросту нереально.

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Источник фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : опасные растения Ветеринария


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