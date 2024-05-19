Опасные растения для собак и кошек назвали ветврачи Новосибирской области

Владельцам домашних животных стоит опасаться некоторых садовых растений, сообщили в управлении ветеринарии Новосибирской области. Они содержат ядовитые вещества, опасные для питомцев.
Так, не следует подпускать животных, склонных пробовать растения на зубок, к таким первоцветам, как крокусы и цикламены. Они содержат вещество, которое способно вызвать ожог слизистой собак и кошек.
К пищевому отравлению может привести и желание пожевать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы.
Также ветврачи рекомендуют держать подальше от домашних животных гортензии, сирень и ландыши. Ягоды последних особенно ядовиты.
Одними из наиболее опасных растений можно назвать молочайные, например, клещевину обыкновенную, которая может вызвать паралич и слепоту.
Любителя зелени ветеринары советуют держать в доме и выгуливать только на поводке, так как удалить с участка все потенциально опасные растения попросту нереально.
Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск вошел в топ-5 городов России по количеству груминг-салонов. В городе работает 141 салон по уходу за животными. По этому виду бизнеса Новосибирск лидирует в Сибири.
Источник фото: freepik.com, freepik
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