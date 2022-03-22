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Новосибирские «айтишники» стали чаще искать новую работу

  • 22/03/2022, 10:27
Автор:
Новости Новосибирска
Аналитики hh.ru сравнили, как изменилась активность работодателей и соискателей в регионе относительно последней «спокойной» недели 14-20 февраля текущего года.

Работодатели

На прошлой неделе спрос со стороны работодателей из Новосибирской области сократился на 19%.  Самое заметное уменьшение числа вакансий зафиксировано в шести профсферах: на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, на 35% — для HR-специалистов и на столько же для сотрудников из сферы развлечений и медиа, а также для банковских работников. Кроме того, на 30% сократилось число вакансий для специалистов по маркетингу, рекламе, PR и для административного персонала.

Нет ни одной профсферы, которая бы продемонстрировала рост спроса за прошедшую неделю.  Однако, наименьшее сокращение числа вакансий зафиксировано в сфере «добыча сырья» (-7%).

В тех направлениях, где традиционно требуется самое большое количество персонала, также наблюдается сжатие спроса. В частности, в сфере продаж, на которую по итогам февраля, приходилось треть от всех активных вакансий, размещенных в Новосибирской области (31%), за последнюю неделю сократился объем предложений о работе на 19%.

Соискатели

По итогам недели в Новосибирской области увеличилось число открытых и/или обновленных резюме на 10%, относительно периода 14-20 февраля. Больше всего выросла активность в поиске работы среди специалистов из сферы ИТ, а также среди начинающих специалистов и студентов (по +34%). На треть больше резюме открыли и/или обновили соискатели из сферы административного персонала (33%), а также заметно выросла активность специалистов по маркетингу, рекламе, PR и соискателей из сферы «инсталляции и сервис» (по +30%).

— На прошедшей неделе на одну вакансию приходилось в среднем 4,7 резюме, этот показатель вырос по сравнению с февральскими значениями (3,3 резюме на вакансию), то есть конкуренция за работу растет, хотя пока остается в пределах, комфортных для соискателей и работодателей, и больших сложностей в поиске новой работы у людей не должно возникнуть, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

hh.ru — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 450 тыс. компаний. Обширная база компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2021 г. составило свыше 900 тысяч ежемесячно.

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : исследование вакансия hh.ru


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