Отпускные цены на муку могут быть снижены

Действующая система господдержки хлебопекарного производства позволит снизить себестоимость и отпускную цену основного сырья — муки. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

— Хлебопекам позволяют по более высокой цене покупать муку и компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции, — до 2 тысяч рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий, срок хранения которых до 5 суток, — говорит собеседник издания. — При этом понятно, что предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать свои цены на продукцию. Все это в сумме позволяет уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а хлебопекарням — повысить объемы выпуска своей продукции.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Новосибирской области заявило о выделении хлебопекарной отрасли 60 млн рублей из средств федерального бюджета в качестве господдержки. Как рассказывает Сергей Соколов, подобной поддержки отдельно мукомольной отрасли не предусмотрено.

— Хлеб — не самый импортонезамещенный продукт, потому там пока действует субсидирование процентной ставки для мукомольных предприятий, — поясняет собеседник издания. — Представителям бизнеса хотелось бы удешевления оборотных средств. У многих бизнес-модель не рассчитана на 25% годовых. Поэтому многие сейчас закрывают свои кредитные линии, либо банки на новых условиях предлагают их подписать. Бизнес, соответственно, не подписывает, и транши эти не исполняются. Это «скукоживает» как текущие операции, так и инвестиционную программу. Длинные деньги дадут больший эффект, чем такое сворачивание финансирования.

Напомним, по информации регионального Минпромторга, по итогам минувшей недели мука оказалась в числе подорожавших продуктов. Рост составил 3,9%.

По информации правительства Новосибирской области, за минувшую неделю сельхозпроизводителям региона перечислены 57 млн рублей средств государственной поддержки, с начала года — 14 млрд. План доведения средств на предстоящей неделе — 108 млн рублей.