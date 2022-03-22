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Отпускные цены на муку могут быть снижены

  • 22/03/2022, 10:27
Автор:
новости Новосибирска
Все зависит от поддержки смежной с мукомолами отрасли и пересмотра процентной ставки.

Действующая система господдержки хлебопекарного производства позволит снизить себестоимость и отпускную цену основного сырья — муки. Об этом корреспонденту Infopro54 рассказал гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Хлебопекам позволяют по более высокой цене покупать муку и компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции, до 2 тысяч рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий, срок хранения которых до 5 суток, говорит собеседник издания. При этом понятно, что предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать свои цены на продукцию. Все это в сумме позволяет уменьшить себестоимость и отпускные цены муки, а хлебопекарням — повысить объемы выпуска своей продукции.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Новосибирской области заявило о выделении хлебопекарной отрасли 60 млн рублей из средств федерального бюджета в качестве господдержки. Как рассказывает Сергей Соколов, подобной поддержки отдельно мукомольной отрасли не предусмотрено.

Хлеб не самый импортонезамещенный продукт, потому там пока действует субсидирование процентной ставки для мукомольных предприятий, поясняет собеседник издания. Представителям бизнеса хотелось бы удешевления оборотных средств. У многих бизнес-модель не рассчитана на 25% годовых. Поэтому многие сейчас закрывают свои кредитные линии, либо банки на новых условиях предлагают их подписать. Бизнес, соответственно, не подписывает, и транши эти не исполняются. Это «скукоживает» как текущие операции, так и инвестиционную программу. Длинные деньги дадут больший эффект, чем такое сворачивание финансирования.

Напомним, по информации регионального Минпромторга, по итогам минувшей недели мука оказалась в числе подорожавших продуктов. Рост составил 3,9%.

По информации правительства Новосибирской области, за минувшую неделю сельхозпроизводителям региона перечислены 57 млн рублей средств государственной поддержки, с начала года 14 млрд. План доведения средств на предстоящей неделе 108 млн рублей.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : рост цен производство мука господдержка бизнес


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