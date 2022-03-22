На российском рынке картонной упаковки идет передел

ЗАО «Ламбумиз» заключило договор с одним из крупнейших в Сибири производителей молока ЗАО Племзавод «Ирмень» о поставках картонной упаковки для молочных продуктов. Пока речь идет о партии объемом около 1 млн шт, сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал».

— «Ламбумиз» начнет поставки упаковочной тары «Ирмени» уже с апреля 2022 года. Представитель компании заявил, что молочная отрасль является стратегически важной и нельзя допустить, чтобы российские потребители остались без молока и молочных продуктов по причине отсутствия картона. ЗАО «Ламбумиз» со своей стороны готов сделать все возможное, чтобы закрыть потребность молочных заводов в упаковке, — комментируют в «Юнисервис Капитал». — В компании даже готовы переориентировать часть производственных линий завода с других направлений на выпуск тары для молока, что поможет увеличить возможности «Ламбумиза» в части объемов выпускаемой молочной упаковки.

Напомним, ранее в ЗАО Племзавод «Ирмень» редакции Infopro54 сообщили, что столкнулись с дефицитом упаковки для розлива молочной продукции, так как прежний поставщик — Санкт-Петербургский ООО «Элопак» (Финляндия, занимал 60% российского рынка картонной упаковки) — не смог выполнить заказ. Коммерческий директор ЗАО Племзавод «Ирмень» Павел Иваровский пояснял, что компания ведет переговоры с рядом новых поставщиков и «кто быстрее выполнит свои обязательства, с теми и будет работать дальше». При этом он признавал, что продукция ЗАО «Ламбумиз» сейчас пользуется повышенным спросом, цена упаковки возросла и сформировалась огромная очередь на продукцию

Также на заводе отметили, что правительство Москвы пристально следит за ситуацией и готово оказать эмитенту любую поддержку, чтобы не допустить дефицита молока и молочной продукции на полках магазинов из-за дефицита упаковки.

ЗАО «Ламбумиз» — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции, соков и вин. Производство запущено в 1972 году. В 2017 году компания вышла на рынок облигаций. Организатором выпуска было ООО «Юнисервис Капитал». ЗАО «Ламбумиз» входит в ГК F1 одним из собственников которой является Александр Абалаков.