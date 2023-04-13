Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию

Список новосибирских политиков, участвующих с спецоперации в составе батальона «Вега» пополнился заместителем председателя комиссии Заксобрания по экологии, экс-министром социального развития Новосибирской области Ярославом Фроловым. Это подтверждает распространившиеся по телеграмм-каналам фото с боевых позиций, на котором в военных формах запечатлены, помимо упомянутого Фролова, ранее выдвинувшиеся на спецоперацию вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко и депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев. Напомним, что участие депутата и экс-министра в спецоперации ранее в комментарии корреспонденту Infopro54 анонсировал возглавляющий батальон «Вега» первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров (в конце ноября прошлого года), однако до недавнего времени Ярослав Фролов продолжал оставаться в Новосибирске, что дало повод для критики со стороны либеральной оппозиции.

Кстати, на должность зампреда комиссии по экологии Фролов был избран в начале декабря прошлого года, чтобы сменить в этой ней своего коллегу по депкорпусу Сергея Конько, на тот момент уже готовящегося отправиться на позиции. Председатель комиссии, экс-сенатор Владимир Лаптев с конца сентября прошлого года находится под стражей по уголовному делу.

— Вопрос возник, так как сегодня председатель комиссии отсутствует по объективным причинам, — сообщал Сергей Конько. — Я, скорее всего, убываю в зону специальной операции, поэтому необходим человек, который может вести комиссию в мое отсутствие.

Сейчас из руководства комиссии на месте пока остаётся один из трёх заместителей председателя — Юрий Кошкин.

Напомним, что, помимо уже названных новосибирских политиков, в спецоперации принимают участие вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, глава Багансконо района Александр Тарасов, депутат Новосибирского райсовета Руслан Колник. Кроме того, ряд новосибирских политиков неоднократно отмечались на территории Донбасса в качестве волонтёров.

Ранее редакция сообщала о бизнесе для нужд участников спецоперации, организованном экс-министром финансов области.