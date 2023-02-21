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Суд подтвердил незаконное использование базы данных 2ГИС московской компанией

  • 21/02/2023, 17:20
незаконное использование базы данных
Об этом заявили в антимонопольном ведомстве Новосибирской области.

Извлеченные из баз данных 2ГИС материалы были включены в состав баз данных справочника ToGO. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Новосибирской области. ООО «Дубльгис» не выдавало разрешений на использование третьим лицам материалов из баз данных 2ГИС и рубрикатора 2ГИС, а также на использование материалов баз данных 2ГИС в составе справочника ToGO.

– Эти материалы размещаются в общем доступе на сайте togo.ru и распространяются в одноименном мобильном приложении» и представляют собой справочно-информационные продукты, конкурирующие с продуктами ООО «Дубльгис», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Как пишет УФАС, согласно бизнес-модели, компания ToGO, якобы, зарабатывает на размещении рекламы непосредственно в рубриках и на страницах веб-справочника.

– Таким образом, действия ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петрова A.M. по введению в оборот Справочника ToGO с «незаконным использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности совершены в целях получения дохода», – пишет пресс-служба ведомства.

В УФАС заявили, что Арбитражный суд Новосибирской области поддержал выводы антимонопольного ведомства о том, что действия группы лиц влекут получение необоснованных преимуществ, так как ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петров Андрей Михайлович, по данным УФАС, «не несут расходы, связанные с ее осуществлением в части создания необходимых баз данных, а используют результаты чужой деятельности». Кроме того, незаконное использование баз данных наносит убытки ООО «Дубльгис», связанные с оттоком потребителей, а также способны причинить ущерб деловой репутации.

На сайте суда эта информация еще не выложена. Будут ли ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петров A.M. оспаривать это решение, также пока не известно. Следующее заседание пройдет в конце марта. Судя по информации, размещенной в деле, ООО «Дубльгис» предъявиил иск к ответчикам на 940 тыс рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что две поликлиники по ГЧП в Новосибирске планируют ввести до 1 сентября.

Фото с сайта Федеральной антимонопольной службы

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : незаконное использование данных


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