Суд подтвердил незаконное использование базы данных 2ГИС московской компанией

Извлеченные из баз данных 2ГИС материалы были включены в состав баз данных справочника ToGO. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по Новосибирской области. ООО «Дубльгис» не выдавало разрешений на использование третьим лицам материалов из баз данных 2ГИС и рубрикатора 2ГИС, а также на использование материалов баз данных 2ГИС в составе справочника ToGO.

– Эти материалы размещаются в общем доступе на сайте togo.ru и распространяются в одноименном мобильном приложении» и представляют собой справочно-информационные продукты, конкурирующие с продуктами ООО «Дубльгис», – говорится в сообщении пресс-службы.

– Таким образом, действия ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петрова A.M. по введению в оборот Справочника ToGO с «незаконным использованием чужих результатов интеллектуальной деятельности совершены в целях получения дохода», – пишет пресс-служба ведомства.

Как пишет УФАС, согласно бизнес-модели, компания ToGO, якобы, зарабатывает на размещении рекламы непосредственно в рубриках и на страницах веб-справочника.

В УФАС заявили, что Арбитражный суд Новосибирской области поддержал выводы антимонопольного ведомства о том, что действия группы лиц влекут получение необоснованных преимуществ, так как ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петров Андрей Михайлович, по данным УФАС, «не несут расходы, связанные с ее осуществлением в части создания необходимых баз данных, а используют результаты чужой деятельности». Кроме того, незаконное использование баз данных наносит убытки ООО «Дубльгис», связанные с оттоком потребителей, а также способны причинить ущерб деловой репутации.

На сайте суда эта информация еще не выложена. Будут ли ООО «Гризли Секьюрити» и ИП Петров A.M. оспаривать это решение, также пока не известно. Следующее заседание пройдет в конце марта. Судя по информации, размещенной в деле, ООО «Дубльгис» предъявиил иск к ответчикам на 940 тыс рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что две поликлиники по ГЧП в Новосибирске планируют ввести до 1 сентября.