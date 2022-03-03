Новосибирские власти заверяют, что в регионе достаточно продовольствия

В Новосибирской области в ежедневном режиме осуществляется мониторинг запаса продуктов питания и непродовольственных товаров в торговых сетях, ведется контроль за ценообразованием, предприятиям региона оказываются меры господдержки, сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, ситуация с отпускными ценами сельхозтоваропроизводителей региона и перерабатывающих предприятий стабильна, аграриям региона оказываются меры господдержки для проведения посевной кампании.

Он также отметил, что особое внимание в регионе уделяется ценообразованию на продукцию птицеводства, прирост производства позволяет сдерживать цены. Также стабилизированы цены на овощи борщевого набора, а специализированный завод в Новосибирской области обеспечивает потребление гречихи населением в двукратном размере.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров также заявил, что все федеральные и региональные сети, присутствующие в Новосибирской области, имеют достаточный запас продуктов питания на складах, с ними достигнута договоренность о взвешенной ценовой политике и недопущению резкого повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Гончаров подчеркнул, что по поручению губернатора Минпромторг осуществляет ежедневный мониторинг цен на основные продукты питания и продовольственные товары в том числе товары первой необходимости.