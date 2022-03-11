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Новосибирские чиновники покидают международные соцсети и YouTube

  • 11/03/2022, 15:30
Автор:
новости Новосибирска
И переходят на страницы на отечественных ресурсах.

Губернатор Новосибирска Андрей Травников прекращает пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, а мэр Новосибирска — интернет-каналом YouTube. Глава региона заявил об этом в официальном телеграм-канале регионального правительства, а мэр в рамках еженедельной пресс-конференции.

Из-за агрессивной политики, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить публикации в этих соцсетях, поясняет причину своего бойкота международных соцсетей американской компании Meta губернатор.

Сейчас правительство Новосибирской области размещает информацию в группе в российской соцсети «ВКонтакте» (64,6 тысячи подписчиков), а также на странице в телеграм-канале (создана несколько дней назад, на сегодняшний день — около 6 тысяч подписчиков). На странице губернатора «ВКонтакте» — 7 тысяч подписчиков.

Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине.

Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы правила, в том числе, риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», цитирует ТАСС твиттер представителя компании Энди Стоуна.

При этом в компании делают оговорку, что призывы не будут касаться гражданского населения.

Что касается взаимоотношений мэра Новосибирска с YouTube, то возможный переход на новую интернет-площадку анонсировал пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов — трансляция еженедельной пресс-конференции проходила со сбоями.

Думаю, что мы рассмотрим возможность использования более стабильной площадки, чем заграничный YouTube, для следующего нашего «часа прессы», изучим все возможности, сообщил Черепанов.

Об этом следом дал понять и мэр.

Была информация, что YouTube отключил эфиры Владимира Соловьева, видимо, попытались отключить и нас, говорит Анатолий Локоть. Это, конечно, сарказм, но связанный с жизнью. Таковы реалии нашего дня. Мы будем тем не менее продолжать работать в этих очень непростых условиях.

У мэра Новосибирска также давно создана страница «ВКонтакте» (67 тысячи подписчиков), около года назад он появился в Telegram (123 подписчика). На странице мэрии Новосибирска «ВКонтакте» — 8,6 тысячи подписчиков.

По информации правительства Новосибирской области, в регионе продолжается активный переход официальных учреждений на отечественный софт. К примеру, из государственных медицинских организаций выбор в пользу российского софта сделали более 30%.

Фото pixabay.com — Pixelkult

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : соцсети санкции власть YouTube


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