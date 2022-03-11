Новосибирские чиновники покидают международные соцсети и YouTube

Губернатор Новосибирска Андрей Травников прекращает пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, а мэр Новосибирска — интернет-каналом YouTube. Глава региона заявил об этом в официальном телеграм-канале регионального правительства, а мэр — в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Из-за агрессивной политики, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить публикации в этих соцсетях, — поясняет причину своего бойкота международных соцсетей американской компании Meta губернатор.

Сейчас правительство Новосибирской области размещает информацию в группе в российской соцсети «ВКонтакте» (64,6 тысячи подписчиков), а также на странице в телеграм-канале (создана несколько дней назад, на сегодняшний день — около 6 тысяч подписчиков). На странице губернатора «ВКонтакте» — 7 тысяч подписчиков.

Ранее федеральные СМИ сообщили о том, что Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в свете специальной военной операции России на Украине.

— Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы правила, в том числе, риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — цитирует ТАСС твиттер представителя компании Энди Стоуна.

При этом в компании делают оговорку, что призывы не будут касаться гражданского населения.

Что касается взаимоотношений мэра Новосибирска с YouTube, то возможный переход на новую интернет-площадку анонсировал пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов — трансляция еженедельной пресс-конференции проходила со сбоями.

— Думаю, что мы рассмотрим возможность использования более стабильной площадки, чем заграничный YouTube, для следующего нашего «часа прессы», изучим все возможности, — сообщил Черепанов.

Об этом следом дал понять и мэр.

— Была информация, что YouTube отключил эфиры Владимира Соловьева, видимо, попытались отключить и нас, — говорит Анатолий Локоть. — Это, конечно, сарказм, но связанный с жизнью. Таковы реалии нашего дня. Мы будем тем не менее продолжать работать в этих очень непростых условиях.

У мэра Новосибирска также давно создана страница «ВКонтакте» (67 тысячи подписчиков), около года назад он появился в Telegram (123 подписчика). На странице мэрии Новосибирска «ВКонтакте» — 8,6 тысячи подписчиков.

По информации правительства Новосибирской области, в регионе продолжается активный переход официальных учреждений на отечественный софт. К примеру, из государственных медицинских организаций выбор в пользу российского софта сделали более 30%.