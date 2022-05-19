Новосибирские депутаты планируют инициировать возвращение наказания за тунеядство

По данным министра труда Новосибирской области Елены Бахаревой, в регионе 17 тысяч безработных. За год из регионального бюджета им было выплачено два млрд. рублей. При том, что в Новосибирской области свыше 100 тысяч вакансий, то есть на каждого безработного по шесть свободных ставок.

— Не вижу проблемы с занятостью. Я вижу, что требуются рабочие руки. Востребованность большая, людей не хватает, — прокомментировал КП-Новосибирск депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко. — А пособия, которые платят на бирже труда, порождают тунеядство. Есть необходимость вернуться к закону.

Сначала вопросом займется небольшая группа местных депутатов, затем в Новосибирске же проголосуют за соответствующие поправки на сессии. И, если большинство голосов будет «за», законопроект направят в Госдуму.

Депутат Александр Аксененко готов отстаивать новый закон на уровне страны.

— Общаюсь с жителями, они спрашивают: «Почему я работаю каждый день, а некоторые люди ничего не делают и тоже получают за это деньги?» Даже на сельских территориях, бывает, есть вакансии с зарплатой 40 тысяч, а люди не хотят работать. Руководители предприятий говорят, что появился целый класс людей, паразитирующих на обществе, — прокомментировал депутат Аксененко.

Во времена пандемии безработным стало проще. Справки собирать не надо и в центр занятости идти не обязательно. Оформить статут можно онлайн через Госуслуги. Это привело к тому, что деньги стали получать даже те, кто, как оказалось, в них и не нуждается. Например, когда работают неофициально.

— Мы можем трудоустроить каждого человека, обратившегося в службу занятости. Большие проблемы возникли в 2020-2021 годах, когда были сняты ограничения для получения статуса безработного и люди воспользовались ситуацией: либо уходили с работы, либо переходили на неофициальную трудовую деятельность, чтобы получать пособие, — рассказала Елена Бахарева.

С вопросом «Как наказывать за тунеядство?» КП-Новосибирск обратился к новосибирцам и предложил четыре варианта ответа. В результате 39% опрошенных поддержали меру «Отправлять на общественные работы», за лишение пособий проголосовали 23%, еще 3% считают, что тунеядцев можно лишать свободы, а 35% считают, что за тунеядство никак не надо наказывать.