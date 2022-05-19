Новосибирская компания на треть увеличила выпуск котлов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания реализует проект при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. За это время предприятию удалось на 33% повысить выработку на человека в смену и на 31% снизить объем незавершенного производства на пилотном потоке.

Компания «НМК» повысила эффективность своего производства за счет участия в национальном проекте «Производительности труда». В качестве пилотного потока было выбрано производство котлов длительного горения линейки «Магнум». В 2020 году объем выпуска таких котлов составил порядка 2,5 тысяч единиц, при этом мощность производства позволяют выпускать более 3,6 тысяч единиц продукции в год.

На пилотном потоке компании удалось практически на треть снизить время протекания процесса – с 39,1 до 27 часов. И на 33% увеличить выработку на одного сотрудника в смену (с 15 до 20 штук). Кроме того, на 31% снизился объем незавершенного производства с 4575 до 3152 штук, хотя изначально планировалось снизить объем только до 4117 штук.

Проект рассчитан на три года, в течение которых руководство компании планирует оптимизировать и другие производственные линии. В том числе производство универсальных котлов, банных печей и стальных печей-каминов. Также компания планирует усовершенствовать работу на складе полуфабрикатов, полимерном и токарном участках. Одна из важнейших задач «НМК» – увеличить объем выпуска продукции с 45 до 60 тысяч в год.

«Сегодняшняя ситуация в экономике ведет к тому, что предприятию необходимо постоянно расти, повышать корпоративную культуру, вовлекать работников в производственные процессы. И в рамках проекта нам это удалось – на сегодняшний день вовлеченность персонала достигает 80 процентов. Кроме того, нам удалось не только увеличить производительность, но и повысить качество выпускаемой продукции, – рассказал директор ООО «НМК» Константин Титков. – Чтобы обкатать инструменты бережливого производства, мы специально пилотным выбрали наиболее трудоемкий продукт, который занимает наибольший производственный цикл в нашей линейке продуктов. Это даст нам возможность легче пройти этап внедрения этих инструментов на остальном производстве».

Константин Титков также добавил, что за полгода Региональный центр компетенций обучил более 35 сотрудников компании, кроме того, в «НМК» появилось 4 сертифицированных внутренних инструктора, которые активно занимаются обучением персонала.

«По итогам реализации полугодового проекта предприятие показало очень высокие результаты. Компании удалось набрать наибольший бал среди всех новосибирских предприятий, сопровождаемых РЦК. Реализация проекта оценивается по чек-листу, который включает 14 направлений: охват потоков, управление запасами, планирование производства, логистика и так далее, – отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Камилла Волосская. – По результатам оценки производственной системы было принято решение о присвоении статуса «Модельное предприятие Новосибирской области». Теперь другие участники национального проекта смогут его посетить и своими глазами увидеть, как должны быть выстроены процессы для получения максимального результата от использования инструментов бережливого производства».

СПРАВКА

ООО «Новосибирская металлообрабатывающая компания» (ООО «НМК») – крупное предприятие, специализирующееся на производстве котлов и печей. Завод «НМК» располагается на территории Новосибирской области в р.п. Коченево. В год компания выпускает порядка 45 тыс. изделий, численность сотрудников составляет более 500 человек. Продукция завода поставляется по всей России, также налажен экспорт с Казахстаном и Белоруссией.

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками нацпроекта уже стали 53 новосибирские компании. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.