Новосибирские дилеры приступили к продажам обновленного Renault Duster

Российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве. По данным аналитического агентства «Автостат», кроссовер Renault Duster — бестселлер марки в России. Он вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, однако потерял в продажах — по итогам января 2019 года его выбрали 2338 российских потребителей (-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Обновленный Renault Duster доступен в 4 комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) по цене от 709 тыс. рублей за версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач и передним приводом. Топовая версия с 2,0-литровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией предлагается за 1 млн 027 тыс. 990 рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу французской марки.

Все версии модели получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а комплектация Drive Plus получила эксклюзивную комбинированную обивку. В обновленном Duster функция обогрева стекла теперь управляется с помощью отдельной кнопки на центральной консоли.

Для комплектации Drive, внедорожник Renault Duster получил новые 16-дюймовые легкосплавные диски Thema Gris. Обновленная модель получила новое Radio Connect и возможность управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле с помощью экрана смартфона с функциональным приложением R&GO.

Потеряв в продажах (минус 3,8%), Renault занял 6 место в топ-10 марок на рынке новых автомобилей в Новосибирской области. Если в 2017 году было продано 1320 автомобилей, то в прошлом году удалось продать 1270 машин. Самым покупаемым автомобилем Renault в Новосибирске в прошлом году был кроссовер Duster, хорошо продавались также хэтчбек Sandero и седан Logan. Официальный представитель марки в Новосибирске — дилерский центр Renault группы компаний «Автомир».

Фото autostat.ru