Кто защитит права новосибирских детей, решат чиновники из Москвы

Большинством голосов депутатов сессия регионального парламента внесла изменения в закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области». Как сообщил зампредседателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный, данные изменения вызваны необходимостью привести региональный закон в соответствие с федеральным.

— Согласно федеральному закону, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации назначается на должность порядком, установленным законом субъекта по согласованию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Статьей 4 данного закона установлены нормы и требования к детскому омбудсмену. Им может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, высшим образованием и опытом работы по защите прав и законных интересов детей. Комитет рассмотрел данный законопроект и предлагает его к принятию, — сообщил Подгорный, выступая с докладом перед коллегами.

Впоследствии спикер Заксобрания Андрей Шимкив пояснил, что основные изменения касаются процедуры назначения детского омбудсмена.

— Сначала согласовываем кандидатуру с федеральным уполномоченным, а потом выносим на сессию. Раньше было наоборот, — сообщил Шимкив, отвечая на уточняющие вопросы депутатов.

Данное изменение одобрили не все депутаты. Дарья Украинцева провела аналогию с недавними выборами в Новосибирской области уполномоченного по правам предпринимателей.

— В прошлый раз, когда я представляла кандидатуру уполномоченного по правам предпринимателей, мне просто пришло письмо о каких-то нарушениях без разъяснений, что это за нарушения. И как человек, находящийся в Москве и не знающий наши кандидатуры, может согласовывать? Всегда же было согласование после рассмотрения кандидатур Законодательным собранием, — сказала депутат в своем выступлении на сессии.

По мнению ее коллеги Вадима Агеенко, предполагаемая процедура согласований носит в значительной степени субъективный характер.

— Понятие «согласование» в Москве похоже на какой-то предлог. Да и критерии какие-то не совсем понятные. Защита прав детей — что это? Участие в каких-то общественных организациях, государственных структурах? Как понять этот параметр? Откуда следует брать кандидатов — из детского сада, школы? Образование — любое высшее. Это все — субъективный фактор. Захотели в Москве — согласовали, не захотели — не согласовали. Какое-то обоснование в этом случае могут дать — почему не согласовали? А тут непосредственно перед выборами не знаем, согласуют или не согласуют и по каким причинам, — заявил депутат в комментарии InfoPro54.

Как сообщил Агеенко со ссылкой на неофициальные источники, уже имеется одна возможная кандидатура на пост детского областного омбудсмена. Общественная палата Новосибирской области выдвинула на эту должность экс-сенатора, экс-председателя горсовета Новосибирска Надежду Болтенко.

Процедурой выдвижения недовольны и местные общественники, о чем изданию рассказала руководитель центра «Семья и дети» Надежда Артемова.

— Ситуация парадоксальна. Сегодня заканчивается выдвижение кандидатов на данную должность. По информации из орготдела Заксобрания, по состоянию на 1 марта текущего года не поступало документов ни по одному из кандидатов. Мы предполагаем, что сегодня к концу дня может появиться персона, не способная защищать права и интересы детей, и мы получим госчиновника, который не сможет вести эффективную работу в этой сфере. Из процедуры обсуждения потенциального кандидата исключены общественные организации. Мы считаем, что кандидатура должна быть объявлена заранее, чтобы было время для широкого ее обсуждения, — говорит общественник.

Свою позицию общественники озвучили и на пресс-встрече, посвященной данному вопросу, а также в обращении к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и спикеру Заксобрания Андрею Шимкиву.

— Новосибирская общественность предлагает депутатам Законодательного собрания Новосибирской области провести общественное обсуждение проблем в сфере выборов уполномоченного по правам ребенка, в ходе которого могут выявиться кандидаты, способные на высоком профессиональном уровне осуществлять задачи защиты прав и законных интересов детей, родителей и семей в Новосибирской области, — говорится в обращении.

В полномочия детского омбудсмена входит защита прав и законных интересов детей, контроль за их соблюдением, а также совершенствование местного законодательства в этой сфере. Срок полномочий детского омбудсмена — пять лет. Сейчас должность уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области занимает Любовь Зябрева. Она была назначена в 2014 году. О своем желании занять должность детского омбудсмена заявляла и депутат областного парламепнта Татьяна Есипова. Ранее она возглавляла общественную организацию «Даун-синдром».

Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области