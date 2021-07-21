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Ревакцинацию от COVID-19, возможно, придется делать каждые полгода

  • 21/07/2021, 16:00
Автор:
Новости Новосибирской области
При этом жители области жалуются в соцсетях, что не могут записаться на «первый тур» вакцинации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции прокомментировал текущую эпидобстановку в регионе и ход вакцинации.

Несмотря на неопределенности по распространению коронавирусной инфекции и ходу пандемии, вакцинирование самый надёжный способ преодоления пандемии, это исключение будущих волн, считает глава региона. Другое дело, что, скорее всего, потребуется ревакцинация каждые полгода. В будущем возможно появление новой вакцины.

Как сообщили в региональном правительстве, в минувшие выходные в Новосибирскую область поступили 30 тысяч доз вакцины «Спутник-V», через несколько дней обещают поставки 9 тысяч доз «Эпи-Вак-Короны». В то же время в соцсетях гуляют многочисленные истории «квестов» жителей области, имеющих желание, но не имеющих возможности поставить прививку как раз из-за отсутствия вакцины.

Пошел на сайт «Госуслуги», рассказывает один из жителей на своей странице. Записался в очередь, лист ожидания, прошла неделя, никто не позвонил. Ладно, найдем. Поликлиника записывает на август и не говорит, есть вакцина или нет. Нашел на сайте администрации список пунктов по городу, позвонил во все. Нигде нет. Заехал в «Ауру» нет вакцины, в «Ленту» нет. Приемные депутатов нет. Зачем тогда везде кричать про необходимость, если как житель города я не могу это сделать, используя все каналы: и звонки, и интернет, и сам ножками хожу? Звонил, кстати, даже в Краснообск.

Тишина пока, в частности, в депутатском центре коалиции «Новосибирск-2020», где до начала июля по договоренности с Минздравом работал выездной пункт вакцинирования.

Друзья, мобильный пункт на Сибирской, 57, организованный при поддержке Минздрава Новосибирской области, временно приостанавливает свою работу из-за отсутствия вакцины в городе, сообщалось на странице Коалиции еще 9 июля. Как только в Новосибирск привезут вакцину, мы вам сообщим.

На момент подготовки материала сообщения от Коалиции о возобновлении вакцинации в депцентре еще не было.

Впрочем, ситуация с ограничительными мерами в регионе пока остается без изменений.

Дополнительные ограничительные меры не планируются, говорит Андрей Травников. Темпы третьей волны стабилизировались, рост заболеваемости остановился. Да, ситуация пока напряженная, но она не требует дополнительных ограничений. Сегодня, когда есть защита, выработаны и хорошо себя зарекомендовали меры защиты, есть вакцина, наверное, правильнее побуждать людей использовать эту защиту, чем пытаться лишить их работы, ограничивать. Другое дело, что ограничительные меры, которые действуют в данный момент, мы не имеем возможность отменить даже с 1 сентября, это касается учреждений культуры, спорта.

По данным оперативного антиковидного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрированы 190 случаев коронавируса. Всего в регионе 50,4 тысячи случаев, 43,5 тысячи человек выздоровели, 2,2 тысячи умерли. В инфекционные стационары госпитализированы 5,8 тысячи пациентов, в отделениях реанимации находятся 413 человек, на ИВЛ — 55 больных. Всего в Новосибирскую область поступили уже 577089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. К 16 июля первым компонентом вакцинированы 526392 жителя Новосибирской области. Привиты двукратно и закончили курс вакцинации — 394817 человек.

Фото с сайта Минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ограничения коронавирус вакцина


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