Ревакцинацию от COVID-19, возможно, придется делать каждые полгода

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-конференции прокомментировал текущую эпидобстановку в регионе и ход вакцинации.

— Несмотря на неопределенности по распространению коронавирусной инфекции и ходу пандемии, вакцинирование — самый надёжный способ преодоления пандемии, это исключение будущих волн, — считает глава региона. — Другое дело, что, скорее всего, потребуется ревакцинация каждые полгода. В будущем возможно появление новой вакцины.

Как сообщили в региональном правительстве, в минувшие выходные в Новосибирскую область поступили 30 тысяч доз вакцины «Спутник-V», через несколько дней обещают поставки 9 тысяч доз «Эпи-Вак-Короны». В то же время в соцсетях гуляют многочисленные истории «квестов» жителей области, имеющих желание, но не имеющих возможности поставить прививку как раз из-за отсутствия вакцины.

— Пошел на сайт «Госуслуги», — рассказывает один из жителей на своей странице. — Записался в очередь, лист ожидания, прошла неделя, никто не позвонил. Ладно, найдем. Поликлиника записывает на август и не говорит, есть вакцина или нет. Нашел на сайте администрации список пунктов по городу, позвонил во все. Нигде нет. Заехал в «Ауру» — нет вакцины, в «Ленту» — нет. Приемные депутатов — нет. Зачем тогда везде кричать про необходимость, если как житель города я не могу это сделать, используя все каналы: и звонки, и интернет, и сам ножками хожу? Звонил, кстати, даже в Краснообск.

Тишина пока, в частности, в депутатском центре коалиции «Новосибирск-2020», где до начала июля по договоренности с Минздравом работал выездной пункт вакцинирования.

— Друзья, мобильный пункт на Сибирской, 57, организованный при поддержке Минздрава Новосибирской области, временно приостанавливает свою работу из-за отсутствия вакцины в городе, — сообщалось на странице Коалиции еще 9 июля. — Как только в Новосибирск привезут вакцину, мы вам сообщим.

На момент подготовки материала сообщения от Коалиции о возобновлении вакцинации в депцентре еще не было.

Впрочем, ситуация с ограничительными мерами в регионе пока остается без изменений.

— Дополнительные ограничительные меры не планируются, — говорит Андрей Травников. — Темпы третьей волны стабилизировались, рост заболеваемости остановился. Да, ситуация пока напряженная, но она не требует дополнительных ограничений. Сегодня, когда есть защита, выработаны и хорошо себя зарекомендовали меры защиты, есть вакцина, наверное, правильнее побуждать людей использовать эту защиту, чем пытаться лишить их работы, ограничивать. Другое дело, что ограничительные меры, которые действуют в данный момент, мы не имеем возможность отменить даже с 1 сентября, это касается учреждений культуры, спорта.

По данным оперативного антиковидного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрированы 190 случаев коронавируса. Всего в регионе — 50,4 тысячи случаев, 43,5 тысячи человек выздоровели, 2,2 тысячи умерли. В инфекционные стационары госпитализированы 5,8 тысячи пациентов, в отделениях реанимации находятся 413 человек, на ИВЛ — 55 больных. Всего в Новосибирскую область поступили уже 577089 доз вакцин для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. К 16 июля первым компонентом вакцинированы 526392 жителя Новосибирской области. Привиты двукратно и закончили курс вакцинации — 394817 человек.