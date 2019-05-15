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С начала года в регионе зарегистрировано 9,7 тысяч договоров долевого участия

Наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве в 2019 году было зарегистрировано в феврале – 2866 договоров.
  • 15/05/2019, 16:52
С начала года в регионе зарегистрировано 9,7 тысяч договоров долевого участия

Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве за 4 месяца текущего года составило 9,7 тысячи договоров, выросло на 29% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года — 7,5 тысячи договоров. За 4 месяца 2017 года было зарегистрировано 6,9 тысячи договоров, это на 29% меньше, чем в текущем году, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Отмечается, что в апреле месяце управлением зарегистрировано 2662 договора, на 40% больше, чем в апреле 2018 года – 1899 договоров и на 24% больше, чем в апреле 2017 года — 2146 договоров.

Наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве в 2019 году было зарегистрировано в феврале – 2866, в 2018 году наибольшее количество договоров было зарегистрировано в марте – 1984 договора.

Фото: Gensa Gensa

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