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Новосибирские экспортеры презентовали эко-продукцию в Китае

В бизнес-миссии приняли участие пять новосибирских компаний.
  • 06/09/2019, 16:01
Новосибирские экспортеры презентовали эко-продукцию в Китае

В конце августа в г. Шанхае состоялась международная выставка органических и экологически чистых продуктов и продуктов питания China International Organic and Green Food Expo (CIHIE 2019), сообщили в Центре поддержки экспорта Новосибирской области.

Свою продукцию на выставке представили компании OOO «Звезда», ОАО «Новосибирский Хладокомбинат», ООО «Северные чаи», ООО ТД «Сибтрейдинвест» и ООО «СибТар».

Отмечается, что у участников бизнес-миссии была возможность провести первичные переговоры с китайскими покупателями эко-продукции (импортерами, дистрибьюторами, ритейлерами), а также получить обратную связь по вкусовым качествам продукции, сроках годности, маркетинговому позиционированию и упаковке со стороны потенциальных китайских партнеров.

Фото: предоставлено пресс-службой Центра поддержки экспорта Новосибирской области

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