Новосибирские энергетики обновили около 700 опор ЛЭП за полгода

Новосибирские специалисты в области энергетики активно занимаются подготовкой электросетей к предстоящему зимнему периоду. В целях повышения стабильности электроснабжения региона, компания «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») провела замену около 700 опор линий электропередач в первой половине 2025 года. На реализацию этой задачи компания выделила свыше 25 миллионов рублей в рамках программы планового технического обслуживания и ремонта.

Лидирующую позицию по объему выполненных работ занимает самый удаленный филиал компании – «Татарские электрические сети». Этот филиал, обслуживающий электросети в пяти западных районах области, установил 217 новых опор. Значительный вклад внесли также специалисты из Барабинска, Черепанова и Карасука, где было заменено от 100 до 150 опор ЛЭП в каждой зоне ответственности.

Замена опор – критически важный процесс для поддержания надежности энергетической инфраструктуры. Устаревшие конструкции со временем теряют свою механическую прочность и перестают соответствовать современным стандартам безопасности. Новые железобетонные опоры обладают повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, что обеспечивает бесперебойную передачу электроэнергии по обновленным линиям.

Процесс замены опор ЛЭП состоит из нескольких этапов: предварительное исследование грунта, разметка территории, установка временных опор для обеспечения безопасности, демонтаж старой конструкции, земляные работы, установка новой опоры с тщательной выверкой вертикальности и надежным закреплением фундамента, а также монтаж проводов, изоляторов и заземления.

Летний период является ключевым для выполнения ремонтных работ. Замена опор – лишь одно из направлений технического обслуживания электросетей. Энергетики также заменяют изоляторы и разрядники, расчищают просеки и выполняют другие необходимые работы. Все эти меры направлены на поддержание электросетей в надлежащем состоянии, обеспечение исправности оборудования и его эффективной эксплуатации, что положительно скажется на надежности электроснабжения потребителей в регионе. Компания планирует завершить все запланированные работы до начала следующего отопительного сезона.