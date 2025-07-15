Секреты безопасной покупки автомобиля раскрыл эксперт авторынка

Советы по безопасной покупке автомобиля дал руководитель «Союза профессионалов авторынка» Вадим Адиев. Он подчеркнул, что первым делом нужно внимательно проверить документы.

— При покупке автомобиля крайне важно тщательно сверять VIN-номер во всех ключевых местах — на кузове, двигателе и в сопроводительных документах. Малейшее несоответствие, даже одна измененная цифра в ПТС, должно стать серьезным сигналом для покупателя, — отметил специалист.

Также перед осмотром автомобиля важно изучить его историю. Это можно сделать на официальных ресурсах, таких как сайты ГИБДД и ФССП, а также с помощью платных сервисов. Дополнительно рекомендуется проверить продавца через специализированные базы данных. Такой подход поможет минимизировать риски и избежать невыгодных сделок.

При осмотре автомобиля важно внимательно проверить его техническое состояние и обследовать кузов автомобиля. Наличие ржавчины, следов сварки или неравномерного лакокрасочного покрытия может указывать на серьезное ДТП в прошлом. Не менее важно проверить работу двигателя, трансмиссии и ходовой части. Финальным и обязательным этапом, по словам Адиева, является тест-драйв. Он поможет оценить поведение машины на дороге.

Напомним, в июне Российский союз автостраховщиков сообщил, что средние цены на автозапчасти выросли на 1,9%. Стоимость изменилась с марта прошлого года, когда была выпущена последняя версия справочника запчастей, используемого при расчете ремонта по ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области спрос на подержанные авто падает при росте предложения. Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам сократили спрос на автокредиты на новые и дорогие автомобили, что влияет на авторынок.