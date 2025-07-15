В Новосибирской области зарплаты выросли на 13%

В Новосибирской области медианная предлагаемая заработная плата в июне составляет 72 055 рублей, а в 2024 году она была 63 600 рублей. Это чуть меньше, чем в среднем по всей России, где средняя зарплата 75 512 рублей. За год зарплаты в регионе выросли на 13% (8 456 рублей). Это на 1% меньше общероссийского показателя.

С начала года зарплаты в регионе увеличились на 2% (на 1 160 рублей), что также на 1% меньше, чем в целом по стране.

— Наиболее высокооплачиваемыми специалистами в Новосибирской области на данный момент являются кадры из областей «Сельское хозяйство» (медиана зарплатных предложений — 155 442 руб.), «Высший и средний менеджмент» (145 950 руб.), «Добыча сырья» (144 184 руб.), «Автомобильный бизнес» (110 811 руб.), «Строительство, недвижимость» (105 497 руб.), — говорится в сообщении hh.ru.

Что касается специалистов из сфер «Наука и образование» и «Туризм, гостиницы, рестораны», то они на сегодняшний день получают наименьшие зарплаты по сравнению с рынком — 54 868 рублей и 55 000 рублей соответственно.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года старшекурсники непедагогических вузов смогут вести уроки после третьего курса обучения и освоения программы по направлению «Образование и педагогические науки». Студенты будут преподавать только соответствующие их специальности предметы. Таком образом Госдума хочет решить вопрос с дефицитом педагогов.

Ранее редакция сообщала о том, что треть компаний в Новосибирске планируют повысить зарплату сотрудникам. Больше всего выплаты могут вырасти в логистике и промышленности, где сохраняется острый дефицит кадров.