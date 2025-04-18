Новосибирские энергетики поддержали научно-практическую конференцию

С 15 по 17 апреля Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ) стал площадкой для проведения IV Всероссийской научно-практической конференции «Режимы нейтрали. Ограничение перенапряжений. Релейная защита и автоматика. 2025».

В фокусе конференции были актуальные вопросы: изучение режимов заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6–35 кВ, анализ переходных процессов при однофазных замыканиях, воздействие дуговых, феррорезонансных и коммутационных перенапряжений, и другие.

Организаторами выступили ООО «Болид» в партнерстве с НГТУ НЭТИ, а поддержку в качестве отраслевого партнера оказала компания «Россети Новосибирск», которая была представлена делегацией во главе с Владимиром Герасимовым, первым заместителем генерального директора – главным инженером.

Открывая конференцию, Владимир Герасимов подчеркнул, что «…в электросетевом хозяйстве, как и в научной и производственной сферах, существует множество проблем, для решения которых и проводятся подобные конференции».

Программа включала доклады ведущих специалистов, обсуждения, обмен опытом, а также посещение производственных объектов.

В течение трех дней эксперты и руководители отрасли совместно с учеными анализировали актуальные вопросы развития электросетевого комплекса региона на всех этапах – от проектирования до эксплуатации. В частности, Владимир Герасимов представил результаты исследований по старению трансформаторного масла в выключателях.

Участники также обсудили современные технологии и результаты инновационных проектов, направленные на обеспечение надежной работы энергообъектов и повышение качества электроснабжения.

В заключение конференции была организована экскурсия на подстанцию 110/10 кВ «Воинская» с низкоомным резистивным заземлением нейтрали, а также на производственную площадку ООО «Болид», где участники ознакомились с оборудованием с резистивным заземлением нейтрали и процессом его изготовления.