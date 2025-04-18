В России подорожала страховка ОСАГО для мотоциклистов

С 17 апреля 2025 года в России вступил в силу новый порядок расчёта стоимости полиса ОСАГО для владельцев мотоциклов, мопедов и лёгких квадроциклов.

Теперь при оформлении полиса ОСАГО будет учитываться коэффициент мощности (КМ), который ранее применялся только к легковым автомобилям. Для мототехники его значение будет немного выше. Также вводятся новые коэффициенты возраста и стажа (КВС): чем старше и опытнее водитель, тем дешевле будет стоить страховка. А вот молодым и начинающим водителям придётся платить больше.

Кроме того, планируется расширить тарифный коридор для мотоциклов. Базовый тариф будет варьироваться в пределах от 259 до 3 043 рублей.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), изменения связаны с увеличением количества аварий с участием мотоциклистов. За последние годы ущерб от таких ДТП вырос на 32%.

В РСА также напомнили, что Центральный банк регулярно пересматривает тарифы и коэффициенты ОСАГО, чтобы более точно учесть риски, связанные с управлением различными видами транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы распробовали электронное урегулирование убытков по ОСАГО. С 2025 года ущерб по автогражданке можно урегулировать через мобильное приложение или сайт страховой компании.