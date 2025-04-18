IKEA зарегистрировала товарный знак в России

Шведская компания IKEA успешно зарегистрировала свой товарный знак на территории России, о чём свидетельствует информация, опубликованная в бюллетене Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Стоит отметить, что заявка на регистрацию была подана в июле 2023 года. Дата государственной регистрации заявки в Роспатенте — 17 апреля 2025 года, то есть почти спустя два года после того, как документы поступили в ведомство. Согласно заявлению, срок действия исключительного права истекает 28 июля 2033 года. Правообладателем является юридическое лицо компании, зарегистрированное в Нидерландах.

В феврале 2024 года компания IKEA объясняла продление регистрации своего товарного знака в России необходимостью защиты прав на интеллектуальную собственность. «Как владелец прав интеллектуальной собственности на концепцию IKEA, включая товарные знаки IKEA, у нас есть товарные знаки IKEA, зарегистрированные по всему миру, в том числе в России», — сообщали тогда в компании.

Стоит отметить, что компании пока некуда возвращаться в России. В 2024 году Ingka Group, занимающаяся развитием IKEA, продала свой последний актив в России — дистрибьюторский центр площадью 180 тысяч квадратных метров в подмосковном Есипово. Кроме того, площади IKEA в 14 торговых центрах «Мега» занял маркетплейс «Мегамаркет».

Напомним, в марте 2022 года IKEA объявила о приостановке работы своих магазинов в России. В августе того же года компания провела онлайн-распродажу товаров и окончательно прекратила деятельность в стране.

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