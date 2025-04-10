Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге

Компания «Россети Новосибирск» вошла в десятку лучших компаний по всем группам мощности, заняв четвертое место в общем зачете. Результаты ежегодного рейтинга, оценивающего качество услуг по подключению к электросетям, были обнародованы агентством «Энергоньюс Медиа».

Системообразующая территориальная сетевая организация Новосибирской области продемонстрировала впечатляющие результаты во всех категориях потребителей, подключающихся к электросетям. Энергетики из Новосибирска вошли в десятку лучших компаний по всем группам мощности (оценка проводилась для потребителей с заявленной мощностью до 15 кВт, от 15 до 150 кВт, от 150 до 670 кВт и свыше 670 кВт), заняв четвертое место в общем зачете.

В оценке участвовали 57 крупнейших региональных и межрегиональных электросетевых компаний страны. Расчеты производились на основе данных, опубликованных компаниями в соответствии с постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 и приказом Минэнерго РФ № 186 от 15.04.2014. Принцип ранжирования заключался в том, что чем быстрее процесс технологического присоединения и чем больше его сокращение за год, тем выше позиция компании в рейтинге.

Достигнутый уровень свидетельствует о том, что новосибирские энергетики уделяют приоритетное внимание качеству обслуживания клиентов и постоянно работают над упрощением процедуры технологического присоединения. Эта деятельность включает в себя не только улучшение клиентского сервиса, но и развитие электросетевой инфраструктуры посредством модернизации, реконструкции и строительства новых объектов. Благодаря этой масштабной работе растет число объектов, получающих качественное и надежное электроснабжение. Только за 2024 год компания успешно реализовала около 7400 договоров о технологическом присоединении.