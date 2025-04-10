Восемь новосибирских колхозов нарушили условия содержании скота

В Татарском районе Новосибирской области восемь колхозов допустили нарушения при содержании домашнего скота. После жалобы местного жителя в региональную прокуратуру на сельхозпредприятиях были проведены проверки в которых приняли участие сотрудники областной прокуратуры и областного управления ветеринарии.

В ходе проверок были выявлены нарушения: в стойбищах животных не было ограждений для защиты от хищников. Кроме того, домашний скот не обследовали на предмет болезней, а их биологические отходы не утилизировались в должном порядке.

В итоге на руководителей колхозов было возбуждено 17 дел об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, а также нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области заинтересовалась скотомогильником на берегу Чанов. Жители обеспокоены стихийной свалкой биологических отходов, которая возникла около озера.