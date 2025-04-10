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Новосибирские ученые разработали устройство для космических телескопов Китая

  • 10/04/2025, 15:30
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские ученые разработали устройство для космических телескопов КНР
Институт также принимает участие в создании российской космической обсерватории «Миллиметрон»

Новосибирский Конструкторско-технологического институт научного приборостроения СО РАН сотрудничает с китайскими партнерами в области научного космоса. Об этом на пресс-конференции сообщил директор института Петр Завьялов.

— Научная организация из Китая заказала нам разработку инженерного образца системы позиционирования для зеркал научных спутников. К ней предъявляются очень жесткие требования. Во-первых, необходимо обеспечить высокую точность позиционирования, — меньше одного микрометра. Зеркало должно подстраиваться по всем шести степеням свободы. При этом оно должно нести колоссальную нагрузку в условиях вибрации. Мы не только смоделировали и сконструировали такое устройство, но и смогли его изготовить целиком из отечественных комплектующих и провели полномасштабные испытания в России, — сообщил Завьялов.

По его словам, в Китае устройство подтвердило свои точностные характеристики и возможность нести огромные нагрузки, которые сопровождаются при введении космической техники.

— Контракт завершен. По признанию заказчика он очень успешный и позволяет продвинуться дальше в создании научных спутников, телескопов, космических обсерваторий, которые будут способны изучать нашу Вселенную, отвечать на важнейший вопрос создания нашего мироздания и так далее, — сообщил ученый.

Он напомнил, что Конструкторско-технологического институт научного приборостроения СО РАН участвует в реализации российского проекта по созданию космической обсерватории «Миллиметрон». Его планируется вывести на орбиту в 2034- 2035 годах. В его создании участвует большое количество научных и промышленных предприятий. Спутник будет обладать огромной антенной диаметром 10 метров и работать в миллиметровом и инфракрасном диапазонах длин волн от 0,07 до 10 мм..

— При создании уникального научного аппарата встает очень много различных технических, технологических проблем, которые решаются различными предприятиями. Мы разрабатываем систему измерения контроля формы зеркала спутника. С ее помощью телескоп будет настраиваться в некое идеальное состояние, чтобы достичь рекордной характеристики по разрешению, по чувствительности, и иметь возможность заглянуть в далекие просторы Вселенной, — говорит Петр Завьялов.

Он рассказал, что в прошлом году институт создал макет измерительной системы, чтобы провести наземные испытания и подтвердить характеристики, которые будут достигнуты уже в космическом пространстве.

— В 2025 году мы планируем провести полномасштабное испытание макета, чтобы понять его ограничения, подтвердить, либо найти моменты, которые нужно доработать, чтобы двигаться дальше, для создания бортового варианта измерительной системы, которая будет сердцем «Миллиметрона» и обеспечит его рекордные характеристики, — сообщил Завьялов.

Кроме того, ученые института участвуют в работе по созданию математической модели этого спутника, которая позволит понять принцип функционирования аппарата. В конце 2024 года разработчики защитили ее перед индустриальным партнером – АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» и Астрокосмическим центром Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, который курирует научную часть проекта.

— В целом в последние годы мы сосредотачиваемся на научном приборостроении для космоса, то есть для проектов, которые реализуются в России и дружественных странах. Кроме решения чисто научных задач, такие амбициозные проекты позволяют совершить технологический скачок, то есть ставят очень сложные, нестандартные, тяжело решаемые задачи, при решении которых мы выходим на некий новый технологический уровень, — подчеркнул Петр Завьялов.

Проект космическая обсерватория «Миллиметрон» («Спектр-М») направлен на решение ряда важных задач в области современной астрофизики и космологии, в том числе на детальное изучение тени чёрных дыр, поиск кротовых нор, следы воды в Галактике, спектральные искажения реликтового излучения. Проект обсерватории одобрен Госкорпорацией «Роскосмос» и включен в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские инженеры создали водный двигатель для малых спутников. 

Фото freepik, автор: freepik , создано с помощью нейросети.

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китай

Теги : телескоп космос


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