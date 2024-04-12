Новосибирские энергетики подвели итоги года и определили лучший филиал

Такие встречи в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области проводятся ежеквартально, на них подводятся промежуточные итоги реализации производственных программ и присваивается рейтинг филиалам предприятия.

На встрече энергетики обсудили результаты по основным направлениям деятельности, среди которых:

выполнение инвестиционной программы,

полезный отпуск электроэнергии,

снижение коммерческих потерь,

технологическое присоединение к электросетям,

а также предварительные итоги прохождения отопительного периода в части работы электросетевого комплекса региона.

По большинству показателей коллективу компании удалось добиться серьезных успехов, обеспечив надежное функционирование электросетевого комплекса региона и выполнение годовых производственных программ.

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Ключевым блоком мероприятия стало подведение итогов рейтинга филиалов предприятия за 2023 год. Почетное звание «Лучший филиал» и переходящий вымпел получили «Татарские электрические сети». Это подразделение продемонстрировало лидирующие показатели по многим направлениям производственной деятельности.

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Стоит отметить, что и другие подразделения «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») завершили год с достойными результатами. Буквально одну десятую балла уступили лидеру коллеги из Карасука и Барабинска.

Кроме того, на встрече были обозначены и ключевые цели предприятия на текущий год. В основном, они направлены на обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей региона и развитие компании. Среди них реализация инвестиционной и ремонтной программ, работа с потерями электроэнергии, консолидация электросетей в условиях меняющихся требований к ТСО, а также развитие новых направлений в рамках нетарифной выручки.