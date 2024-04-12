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В школах Новосибирска ограничивают количество иностранцев в классах до 10%

  • 12/04/2024, 12:05
Автор: Юлия Данилова
В школах Новосибирска ограничивают количество иностранцев в классах до 10%
В Новосибирской области включили административный ресурс для противодействия формированию этнических анклавов.

Одним из самых резонансных городских конфликтов в Новосибирской области является Хилокский треугольник. Об этом на заседании комиссии по противодействию коррупции регионального парламента рассказала профессор кафедры социальных работ и социальной антропологии НГТУ, доктор социологических наук, доцент Ирина Скалабан.

По ее словам, социологи проводили много фокус-групп с жителями улицы Хилокской и выяснили ряд ключевых моментов.

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— Во-первых, это очень мощный запрос на безопасность. Когда мы говорим об исключительности мигрантов, я начинаю вспоминать, что, вообще-то, у нас общее законодательство. С моей точки зрения, если ты нарушил закон, то ты должен понести наказание вне зависимости от того, какой ты национальности и статуса, — отметила эксперт. — Во-вторых, я бы хотела обратить особое внимание на так называемые маргинализированные пространства города. Большинство приезжих располагают низким уровнем доходов, поэтому ориентируются на очень дешевое жилье, к которому относится территория вокруг Хиллокского рынка и в первую очередь дачные массивы.

Социолог еще раз подчеркнула, что важно защищать безопасность всех граждан, а также устанавливать и поддерживать в своем городе свои правила.

— Звучат предложения выселить с улицы Хилокской всех местных и отдать ее под торговую, логистическую активность. Но как только это произойдет, мы вообще потеряем доступ к информации о том, что реально происходит на данной территории, — предупреждает Ирина Скалабан. — Наша задача — поддержать людей, построить им нормальную школу, обеспечить им нормальное жилье, безопасность, и тогда русские не будут оттуда уезжать. Они станут способны устанавливать свои правила, так как будут понимать, что у них есть поддержка. А сейчас такой поддержки нет, и фактически все сильные, способные на противодействие с этой территории уже уехали. Остались те, кто не может уехать и вынужден приспосабливаться к ситуации. Вернее, мы их там оставили.

Депутаты поинтересовались мнением эксперта о том, как работать с такими конфликтами. Социолог посоветовала правительству и полиции четко определить локации, где проживают мигранты, и проанализировать принципы этнического распределения населения по городу.

— Нам нельзя допускать анклавизации и мощной этнитизации отдельных территорий, так как это приводит в резкому изменений правил проживания. Мы сегодня должны хотя бы понимать, где нужно серьезно и направленно вмешиваться, — рекомендует Ирина Скалабан.

Она также отметила, что не стоит ругать СМИ, которые освещают конфликты, связанные с мигрантами, так как это «позволяет узнавать о том, что происходит».

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Депутат Елена Тырина предложила рассмотреть возможность усиления контроля в местах локализации правонарушений, вне зависимости от этнической принадлежности их участников.

— Знаете, как «большой брат смотрит за тобой». У нас сейчас идет цифровая трансформация. Может, там устанавливать больше камер? — отметила она.

Руководитель департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области Алексей Кириллов пояснил, что в последнее время работа по проверке соблюдения миграционной политики в регионе серьезно усилилась.

— За 2023 год за пределы России были выдворены около 1200 человек. Это очень много. Для сравнения, еще 5 лет назад — 200-300 человек в год, — говорит Кириллов. — В той работе, о которой вы сказали, очень много вопросов.  В настоящее время федеральные органы серьезно работают над ужесточением миграционного законодательства. Об этом недавно шла речь на коллегии МВД России.

Депутаты поинтересовались статистикой преступлений, которые совершают мигранты, пребывающие в Новосибирскую область. По словам Кириллова, в 2023 году на территории региона иностранцами совершены 656 правонарушений — 1,8% от общего количества   (по России 3,8%).

— Какие преступления совершают иностранцы — это наркотики, кражи, грабежи, разбой. Здесь также учитывается незаконная постановка на миграционный учет. По данному правонарушению в прошлом году в регионе возбуждены 11 уголовных дел, — уточнил чиновник.

Он сообщил, что в этом году правоохранительные органы обращают особое внимание на этические анклавы, знают, где проживают мигранты и в каком количестве. По его словам, самое большое количество преступлений, связанных с мигрантами, совершается на территории Кировского и Ленинского районов Новосибирска, далее идут Октябрьский и Калининский. Самая благоприятная обстановка в Советском и Центральном районах. В области в лидерах Черепановский и Карасукский районы.

— Ситуации с анклавами нас очень беспокоят. В Новосибирске 5 школ, где 99% ребятишек в классах из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, — пояснил Алексей Кириллов. — Исходя из этого, правительство выработало ряд поручений. В частности, поручено «разбавить» этих ребятишек, чтобы в классах их было не 99%, а не более 10%. По итогам полугодия Минобразование должно доложить о его выполнении. Кроме того, речь идет о необходимости адаптировать их к нашим условиям. Здесь мы включаем административный ресурс, честно говоря.

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Председатель комиссии Александр Шпикельман также предложил разработать комплексную программу, которая будет включать в себя не только рейды.

— Ирина Анатольевна (Скалабан) говорит о том, что сейчас у нас оборонительное сообщество. Может, нам создать наступательное сообщество, рассказывать в СМИ, в интернете о каком-то позитивном опыте взаимодействия с мигрантами. И если они приходят в нашу школу, то воспитывать их в наших традициях, — говорит Шпикельман.

Ранее редакция сообщала о том, что Хилокский треугольник с нелегальной торговлей ликвидируют в Новосибирске.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : этнические анклавы преступления Мигранты


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