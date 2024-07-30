Новосибирские энергетики помогли коллегам восстановить линию 110 кВ в Омской области

Сегодня в Татарск возвращается бригада «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), которая с выходных помогала омским энергетикам из «Россети Сибирь» устранять последствия разгула стихии. 27 июля в Называевском районе упали сразу шесть опор линии электропередачи 110 кВ из-за шквалистого ветра, который просто сломал железобетонные основания.

После экстренного заседания Штаба электросетевого комплекса Сибирского Федерального округа было решено привлечь дополнительные силы из других регионов для ликвидации последствий аварий. В частности, из Новосибирской области на помощь соседям отправились 5 энергетиков и спецтехника, необходимая для замены многотонной конструкции высоковольтной ЛЭП. Для скорейшего восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей и минимизации рисков остановки железнодорожного сообщения работы продолжались круглосуточно и успешно завершились вечером в понедельник.

Ранее персонал «Россети Новосибирск» уже участвовал в совместных аварийно-восстановительных работах на Кузбассе. Новосибирские энергетики всегда готовы помочь коллегам, ведь нас объединяет общая задача — обеспечить надежное электроснабжение местных жителей.