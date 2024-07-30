Пул участников довыборов в Заксобрание и горсовет Новосибирска определился

В довыборах в Заксобрание Новосибирской области по одномандатному округу N3 примут участие шесть кандидатов от политических партий. Самовыдвиженец Роман Зиновьев сошел с дистанции, так как не представил подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, сообщил облизбирком.

На депутатский мандат претендуют Сергей Зарембо (КПРФ), Ольга Зуева (ЛДПР), Вера Гужева (Партия Пенсионеров), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Николай Завалишин («Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»), Фарид Миннибаев («Новые люди»).

В довыборах в горсовет Новосибирска по одномандатному округу №45 примут участие 8 кандидатов, из 13 подавших документы: Ерлан Байжанов (КПРФ), Михаил Большов (самовыдвижение), Алексей Всемирнов (ЛДПР), Андрей Климов («НОВЫЕ ЛЮДИ»), Светлана Лесникова (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ), Елизавета Лидер (самовыдвижение), Дмитрий Селезнев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Андрей Сивенок (самовыдвижение).

—Анна-Мария Букса, Ольга Вогиатзис не представили подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, Ларисе Михайловой и Юлии Синицыной отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, — пояснили в облизбиркоме. — Игорь Сидоренко снял свою кандидатуру с участия в выборах.

Сейчас кандидаты начинают работать с избирателями. С 10 августа начнется агитационный период в средствах массовой информации.

Напомним, 6, 7 и 8 сентября в Новосибирской области пройдут 18 избирательных кампаний по дополнительным региональным и муниципальным выборам.

В середине июня стало известно, что депутат горсовета Дмитрий Колпаков досрочно сдает депутатский мандат в связи с переходом на госслужбу. Он займет пост заместителя главы администрации Кировского района. Колпаков избирался в горсовет по 23 одномандатному округу от «Единой России».

Ранее редакция сообщала о том, что трое самовыдвиженцев сошли с предвыборной дистанции в Новосибирске.