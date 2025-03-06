Рекламодателям

Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях

  • 06/03/2025, 10:55
Больше всего нарушений со стороны операторов связи обнаружено в Тогучине

Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетяхВ Новосибирской области специалисты энергетической компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активно противодействуют нелегальной установке оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах. В течение 2024 года было обнаружено около 40 500 случаев несанкционированного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. Основная часть нарушений зафиксирована в Новосибирске и прилегающих районах.

За первые два месяца текущего года выявлено еще 5000 незаконных подвесов ВОЛС. Больше всего нарушений со стороны операторов связи обнаружено в Тогучине.

Такие действия не только опасны для сотрудников недобросовестных провайдеров, но и ставят под угрозу стабильность электроснабжения. Несанкционированный монтаж ВОЛС без учета состояния опор ЛЭП и дополнительных нагрузок может привести к повреждениям линий, аварийным ситуациям и обрывам проводов. Кроме того, незаконное размещение оборудования затрудняет проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Недобросовестные провайдеры продолжают самовольно устанавливать оптику и уклоняются от оплаты аренды опор ЛЭП. Компания намерена бороться с незаконным использованием энергообъектов, в том числе через суд, защищая интересы потребителей. А также готова к сотрудничеству с провайдерами, соблюдающими закон.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

457

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Лубенец, независимый эксперт и финансист, член Общественной палаты Новосибирской области, председатель НРО ООО «Российский союз налогоплательщиков»

Александр Лубенец: Рост интереса к золоту связан с дискредитацией доллара

Мы переживаем исторический момент ― слом старой финансовой системы, которую десятилетиями бережно хранили американцы
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Клуб Директоров провел заседание на тему: «Как сформировать надежную команду»
6/03/25 12:52
Бизнес
Ограничение движения фур по дорогам Новосибирской области вводится с 10 апреля
6/03/25 12:30
Общество
У новосибирцев вырос спрос на готовые квартиры с ремонтом под ключ
6/03/25 12:27
Недвижимость
«Росатом» планирует создать в Новосибирске Центр аддитивных технологий
6/03/25 12:00
Бизнес Образование Промышленность Технологии
Названа новая дата завершения строительства четвертого моста в Новосибирске
6/03/25 11:30
Бизнес Власть
«Ещё не успел заработать»: новосибирец рассказал силовикам о своём стартапе по производству наркотиков
6/03/25 11:00
Право&Порядок
Деревянный храм в честь Матроны Московской появится в Новосибирске
6/03/25 10:30
Общество
В Группе «ВИС» объяснили отсутствие рабочих на площадке поликлиники в Новосибирске
6/03/25 10:00
Бизнес Власть Недвижимость
Призывники могут вместо службы доить коров и работать артистами балета
6/03/25 9:30
Власть Общество
Цена на хлеб в Новосибирске вырастет уже в марте
6/03/25 9:00
Бизнес Общество
Повторные торги на ремонт Димитровского моста объявлены в Новосибирске
5/03/25 20:03
Бизнес Транспорт
Тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%
5/03/25 19:00
Бизнес Власть Общество
Отмена льгот на железнодорожные перевозки ударит по производителям из Сибири
5/03/25 18:30
Агропром Бизнес
Полпред провел заседание по противодействию незаконным финансовым операциям
5/03/25 18:20
Власть
Губернатор оценил результат работ по реставрации корпуса Краснозерской ЦРБ
5/03/25 18:05
Власть
Достраивать станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будет «Акви Технолоджи»
5/03/25 18:00
Бизнес Власть Транспорт
Сибирячка, похитившая у граждан почти 20 млн, осуждена под Новосибирском
5/03/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Губернаторский реабилитационный сертификат получили уже 1317 участников СВО
5/03/25 16:35
Власть
Антирекорд 10-летия по продажам авто поставлен в России
5/03/25 16:30
Космические счета за тепло при годовом перерасчете получили новосибирцы
5/03/25 16:00
Бизнес Общество
Популярное
Виновник гибели журналиста Лучанского выйдет на свободу
6/03/25 13:00
В Новосибирске проверят педагога, закрывшего в классе ученика-инвалида
5/03/25 17:30
Советами по уходу за тюльпанами после 8 Марта поделилась агроном из Новосибирска
5/03/25 12:00
Протоиерей рассказал, кому можно не держать Великий пост
4/03/25 16:30
У семьи из Новосибирска нашли смертельно опасную лихорадку
4/03/25 15:30
В магазинах «Светофор» в Новосибирске выявили нарушение санитарных требований
4/03/25 12:30

Новости компаний

Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях
6/03/25 10:55
Банк Уралсиб стал партнером чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
6/03/25 9:05
Банк Уралсиб в Новосибирске провел волонтерскую акцию по сбору помощи животным
5/03/25 9:05
Уралсиб запустил проект по развитию молодых ИT-специалистов
3/03/25 9:05
Энергетики подключили к электросетям крупный промышленный комплекс
28/02/25 17:50
Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба возглавила рейтинг лучших пенсионных карт
27/02/25 11:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Март 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска