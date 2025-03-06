Новосибирские энергетики выявляют незаконные подвесы оптики на электросетях

В Новосибирской области специалисты энергетической компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») активно противодействуют нелегальной установке оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах. В течение 2024 года было обнаружено около 40 500 случаев несанкционированного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. Основная часть нарушений зафиксирована в Новосибирске и прилегающих районах.

За первые два месяца текущего года выявлено еще 5000 незаконных подвесов ВОЛС. Больше всего нарушений со стороны операторов связи обнаружено в Тогучине.

Такие действия не только опасны для сотрудников недобросовестных провайдеров, но и ставят под угрозу стабильность электроснабжения. Несанкционированный монтаж ВОЛС без учета состояния опор ЛЭП и дополнительных нагрузок может привести к повреждениям линий, аварийным ситуациям и обрывам проводов. Кроме того, незаконное размещение оборудования затрудняет проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Недобросовестные провайдеры продолжают самовольно устанавливать оптику и уклоняются от оплаты аренды опор ЛЭП. Компания намерена бороться с незаконным использованием энергообъектов, в том числе через суд, защищая интересы потребителей. А также готова к сотрудничеству с провайдерами, соблюдающими закон.