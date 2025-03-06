«Ещё не успел заработать»: новосибирец рассказал силовикам о своём стартапе по производству наркотиков

УФСБ России по Новосибирской области выявлена и пресечена деятельность жителя сибирской столицы, организовавшего производство синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Безработный 36-летний мужчина решил обогатиться на зависимых людях и организовал в своём доме в микрорайоне Шлюз целую нарколабораторию по изготовлению «смерти» для них. В последствии «ценный продукт» мужчина собирался распространить через интернет-магазин по всей Сибири. Однако бездушные силовики разрушили все мечты и планы наркокоммерсанта.

— В принадлежащем подозреваемому частном доме в одном из СНТ Советского района обнаружены и изъяты свыше 6,5 кг произведенного им наркотического средства мефедрон, свыше 1 тысячи литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также химические реактивы и лабораторное оборудование, — рассказала пресс-секретарь регионального УФСБ Ирина Зеброва.

Однако, как сообщил источник близкий к следствию, к моменту задержания предприимчивый сибиряк успел «наварить» более 30 кг отравы.

— На данный момент эксперты все его «сокровища» ещё не успели проверить, поэтому и официально в заключении указаны только 6,5 кг, — поделился с Infopro54 собеседник.

В отношении «наркоповара» следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере».

Сам задержанный признался силовикам, что действовал по инструкции из интернета, где ему подсказывали состав смертельного «изыска» и говорили, что и где можно купить для этого.

— Должен был заработать 150 тысяч за 1 кг, но пока ещё ничего не успел заработать. Только начал варить, — заявил фигурант.

На вопрос оперативника, какой именно наркотик задержанный готовил, стартапер мечтательно ответил: «Скорее всего, мефедрон будет, сам не знаю ещё». Но нет, уже не будет — «наркокулинара» суд отправил в СИЗО, где он скоротает время ближайшие несколько месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд отправил за решётку пятерых наркодилеров, пытавшихся сбыть «дурь» в регионах СФО.