Деревянный храм в честь Матроны Московской появится в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска, на улице Охотской, идет строительство деревянной церкви в честь святой блаженной Матроны Московской.
Храм будет сочетать в себе элементы традиционной архитектуры православных деревянных храмов и инновационные решения, обеспечивающие доступность для людей с ограниченными возможностями.
Строительство храма осуществляется в два этапа. На первом этапе строится деревянный храм, рассчитанный на 200 человек. На втором этапе планируется возвести административно-хозяйственный корпус, причтовый дом и воскресную школу. Об этом сообщает инспекция Госстройнадзора Новосибирской области.
Общая площадь здания составит 322,8 квадратных метра. Согласно проекту, оно будет включать в себя звонницу, притворы, сам храм и алтарь. С южного крыльца будет установлен электроподъёмник для людей с ограниченными возможностями. Архитектурный стиль здания будет соответствовать традициям деревянных православных храмов.
Ранее редакция сообщала о том, что на строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще год. Объект возводится с ноября 2021 года.
Источник фото: пресс-служба Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области
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