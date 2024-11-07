Новосибирские физики планируют поставить в Китай 50 ускорителей

Китайские компании решили подписать контракты с новосибирским Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера на поставку 50 промышленных ускорителей электронов серии ЭЛВ. Об этом рассказали в пресс-службе института.

Организовать поставки панируется в ближайшие 2,5 года. В целом, за последние 15 лет спрос на эту продукцию со стороны Китая вырос в четыре раза.

— Емкость китайского рынка в ускорителях подобного класса на сегодняшний день составляет около семидесяти комплектов в год, то есть мы занимаем почти 30 процентов рынка, — пояснил заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Сергей Фадеев.

Рост интереса к ускорителям со стороны зарубежных и отечественных компаний Фадеев связывает, как с возросшими требованиями к полимерной изоляции производимых проводов и кабелей, так и с заменой ранее купленных ускорителей на новые.

Ученый также напомнил, что производимые в ИЯФ СО РАН ускорители серии ЭЛВ изначально разрабатывались для применения в условиях промышленного производства: в производстве термоусаживаемых изделий, вспененного полиэтилена, для облучения полимерной изоляции проводов и радиационной вулканизации заготовок автомобильных шин. Ускорители новосибирского производства могут быть установлены в относительно небольших помещениях, что экономит затраты на создание инфраструктуры.

Всего, за последние 50 лет ИЯФ выпустил более 240 ускорителей ЭЛВ, из них 130 — для китайских заказчиков. Помимо жителей страны восходящего солнца, ускорители ЭЛВ заказывают российские, белорусские, индийские, турецкие и корейские компании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершаются испытания ускорителя для лечения онкологии.