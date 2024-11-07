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Кондитеры недовольны качеством сливочного масла

  • 07/11/2024, 19:00
Автор: Оксана Мочалова
Кондитеры недовольны качеством сливочного масла
И сомневаются, что появление импортного продукта поможет сбалансировать цены для крупных покупателей

Список стран, которые поставляют в Россию сливочное масло, расширяется. По данным Минсельхоза РФ, это поможет насытить внутренний рынок продуктом и стабилизировать цены. В ведомстве сообщили, что импорт сливочного масла в Россию в 2024 году вырос на 20% по сравнению с 2023 годом. Поставлять продукт начали Индия, Иран, Турция, которые являются крупными экспортерами этой продукции. Кроме того, открылись поставки сливочного масла из ОАЭ. По состоянию на 2 ноября из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн продукции.

Сливочное масло — незаменимый ингредиент в кондитерском деле. Оно влияет на консистенцию, срок хранения и вкусовые качества продукта.

— На сегодняшний день, в России существует большая проблема с подходящим для кондитерского производства сливочным маслом, особенно для крупных производств. Очень часто партии продукта от одного и того же производителя отличаются по качеству. Масло может плохо держать форму крема или вообще иметь прогорклый вкус. Аналогичная ситуация со сметаной. Поэтому мы очень долго выбираем поставщиков и для нас один из важных показателей именно стабильность продукта, — рассказал Infopro54 директор компании «Татьянин двор» Виталий Мамаев.

Он добавил, что пока не видит дефицита нерасфасованного сливочного масла для опта и производств, и сомневается, что появление импортного продукта поможет сбалансировать цены для производителей кондитерской продукции.

— В прошлом году много говорилось о том, что в Россию начали ввозить импортное куриное яйцо. Лично я не ощутил особого эффекта от этого, поскольку для нас цены за 1 кг меланжа (пакетированная смесь куриных белков и желтков — Ред) зашкаливали. Они достигали 200 рублей и более. Мне неизвестно, как обстоит дело с поставками сливочного масла потребителям в сетях и розницу. Нам же приходится приспосабливаться к росту цен на продукты и договариваться с поставщиками, — констатирует Виталий Мамаев.

Ранее председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко сообщал, что качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, снижается.

— Масло на полках ритейлеров есть, но какого оно качества ― вопрос. «Меркурий», к сожалению, не позволяет отследить состав продукта, он только подтверждает, что продукт изготовлен на конкретном предприятии. По нашим наблюдениям, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов – спредов, которые замещают на полках натуральный продукт, — отмечал эксперт.

Он подчеркивал, что гарантировать качество сливочного масла сегодня могут лишь компании, которые сами производят сырое молоко и сами его перерабатывают в конечный продукт. В Новосибирской области таких предприятий немного.

Как результат, на полках магазинов постепенно сокращается ассортимент масла от местных производителей. Большинство из тех, чья продукция остается в продаже, постепенно уменьшают пачки.  Новым необъявленным стандартом становятся пачки масла весом 150 г.

По данным Молочного союза России, за последние 7-10 лет именно молочная продукция больше всего пострадала от даунсайзинга (сокращения количества и веса товара в одной упаковке. Объемы бутылок молока в среднем снизились на 50 миллилитров, сметаны — на 67 граммов, сливочного масла — на 30.

По данным Новосибирскстата, на 21 октября килограмм сливочного масла в регионе в среднем стоил 1108 рублей. Для сравнения: в начале 2024 года — 867 рублей, то есть за 10 месяцев масло подорожало на 240 рублей. Сливочное масло стало лидером по росту цен в рознице.

В сентябре текущего года Федеральная антимонопольная служба направила крупнейшим производителям молочной продукции письма, на основе которых проводится анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Необоснованное их повышение станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, сообщали в ФАС.

Производители объясняют рост цен на сливочное масло в России увеличением затрат на производство. При этом, подчеркивают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от его себестоимости.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске может подорожать готовая еда из ресторанов и сервисов доставки.  

Источник фото: freepik.com, автор- azerbaijan-stockers

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : сливочное масло качество импорт


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